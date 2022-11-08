В Сургуте сдают «двушку» с дизайнерским ремонтом за 70 тысяч в месяц. Фото

09 ноября 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

В подъезде дома есть консьерж и видеонаблюдение Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) появилось предложение аренды элитной двухкомнатной квартиры с дизайнерским ремонтом. Собственник намерен сдавать жилье за 70 тысяч в месяц. Информацию опубликовали на сайте «Авито». Согласно другим объявлениям сервиса, сумма почти в три раза выше средней стоимости двухкомнатной квартиры в городе. «Цена квартиры составляет 70 тысяч рублей в месяц. В стоимость аренды входит паркинг, квартплата, интернет. Ремонт: дизайнерский. Для проживания есть вся бытовая техника и мебель. В подъезде консьерж и видеонаблюдение», — следует из объявления. Квартира находится на четвертом этаже, а площадь составляет 65 квадратных метров. Будущему арендатору разрешат держать в квартире домашнее животное, а при оплате за полгода вперед владелец обещает скидку. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продается трехэтажная квартира. В ней пять комнат, а общая площадь составляет 196 квадратных метров. Владельцы жилья сделали в нем дизайнерский ремонт с сауной, а также установили джакузи и камин. Будущему арендатору разрешат держать в квартире домашнее животное Фото: «Авито» Площадь квартиры составляет 65 квадратных метров Фото: «Авито» Квартиру сдают с мебелью и техникой Фото: «Авито»

В Сургуте (ХМАО) появилось предложение аренды элитной двухкомнатной квартиры с дизайнерским ремонтом. Собственник намерен сдавать жилье за 70 тысяч в месяц. Информацию опубликовали на сайте «Авито». Согласно другим объявлениям сервиса, сумма почти в три раза выше средней стоимости двухкомнатной квартиры в городе. «Цена квартиры составляет 70 тысяч рублей в месяц. В стоимость аренды входит паркинг, квартплата, интернет. Ремонт: дизайнерский. Для проживания есть вся бытовая техника и мебель. В подъезде консьерж и видеонаблюдение», — следует из объявления. Квартира находится на четвертом этаже, а площадь составляет 65 квадратных метров. Будущему арендатору разрешат держать в квартире домашнее животное, а при оплате за полгода вперед владелец обещает скидку. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продается трехэтажная квартира. В ней пять комнат, а общая площадь составляет 196 квадратных метров. Владельцы жилья сделали в нем дизайнерский ремонт с сауной, а также установили джакузи и камин.