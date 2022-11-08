08 ноября 2022

В Сургуте сдают «двушку» с дизайнерским ремонтом за 70 тысяч в месяц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб-квартира РМК (Русская медная компания). Екатеринбург, лифт, русская медная компания, штаб квартира рмк, интерьер
В подъезде дома есть консьерж и видеонаблюдение Фото:

В Сургуте (ХМАО) появилось предложение аренды элитной двухкомнатной квартиры с дизайнерским ремонтом. Собственник намерен сдавать жилье за 70 тысяч в месяц. Информацию опубликовали на сайте «Авито». Согласно другим объявлениям сервиса, сумма почти в три раза выше средней стоимости двухкомнатной квартиры в городе.

«Цена квартиры составляет 70 тысяч рублей в месяц. В стоимость аренды входит паркинг, квартплата, интернет. Ремонт: дизайнерский. Для проживания есть вся бытовая техника и мебель. В подъезде консьерж и видеонаблюдение», — следует из объявления.

Квартира находится на четвертом этаже, а площадь составляет 65 квадратных метров. Будущему арендатору разрешат держать в квартире домашнее животное, а при оплате за полгода вперед владелец обещает скидку.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продается трехэтажная квартира. В ней пять комнат, а общая площадь составляет 196 квадратных метров. Владельцы жилья сделали в нем дизайнерский ремонт с сауной, а также установили джакузи и камин.

Будущему арендатору разрешат держать в квартире домашнее животное
Фото:
Площадь квартиры составляет 65 квадратных метров
Фото:
Квартиру сдают с мебелью и техникой
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) появилось предложение аренды элитной двухкомнатной квартиры с дизайнерским ремонтом. Собственник намерен сдавать жилье за 70 тысяч в месяц. Информацию опубликовали на сайте «Авито». Согласно другим объявлениям сервиса, сумма почти в три раза выше средней стоимости двухкомнатной квартиры в городе. «Цена квартиры составляет 70 тысяч рублей в месяц. В стоимость аренды входит паркинг, квартплата, интернет. Ремонт: дизайнерский. Для проживания есть вся бытовая техника и мебель. В подъезде консьерж и видеонаблюдение», — следует из объявления. Квартира находится на четвертом этаже, а площадь составляет 65 квадратных метров. Будущему арендатору разрешат держать в квартире домашнее животное, а при оплате за полгода вперед владелец обещает скидку. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продается трехэтажная квартира. В ней пять комнат, а общая площадь составляет 196 квадратных метров. Владельцы жилья сделали в нем дизайнерский ремонт с сауной, а также установили джакузи и камин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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