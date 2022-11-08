Присяжные пожалели свердловчанина, обвиняемого в убийстве двух друзей битой

09 ноября 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Шукалович, по версии следствия, расправился с друзьями при помощи биты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Коллегия присяжных заседателей признала жителя Березовского Дмитрия Шукаловича виновным в убийстве двух друзей бейсбольной битой, но признала, что мужчина заслуживает снисхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Единогласно присяжные посчитали, что Шукалович заслуживает снисхождения», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале суда. Там отметили, что при этом присяжные признали, что свердловчанин виновный в убийстве. Точку в деле поставит судья, огласив приговор. Ранее URA.RU сообщало о начале суда над Шукаловичем. Он обвиняется в убийстве, совершенном в апреле. Он отдыхал с двумя товарищами, и в ходе ссоры до смерти избил их бейсбольной битой. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области сообщили, что обвинение мужчине было зачитано 7 ноября. По словам начальника пресс-службы свердловского главка полиции Валерия Горелых, Шукалович не стал бежать от силовиков, а сам сообщил охраннику садового товарищества об убийстве.

Коллегия присяжных заседателей признала жителя Березовского Дмитрия Шукаловича виновным в убийстве двух друзей бейсбольной битой, но признала, что мужчина заслуживает снисхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Единогласно присяжные посчитали, что Шукалович заслуживает снисхождения», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале суда. Там отметили, что при этом присяжные признали, что свердловчанин виновный в убийстве. Точку в деле поставит судья, огласив приговор. Ранее URA.RU сообщало о начале суда над Шукаловичем. Он обвиняется в убийстве, совершенном в апреле. Он отдыхал с двумя товарищами, и в ходе ссоры до смерти избил их бейсбольной битой. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области сообщили, что обвинение мужчине было зачитано 7 ноября. По словам начальника пресс-службы свердловского главка полиции Валерия Горелых, Шукалович не стал бежать от силовиков, а сам сообщил охраннику садового товарищества об убийстве.