08 ноября 2022

Тюменцы жалуются на неработающий сервис «ЯндексТакси»

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Тюмень, такси, qr-код, яндекс такси, смартфон в руке, QR код, QR
Сервис дал сбой днем 9 ноября Фото:

В Тюмени в настоящий момент нельзя заказать машину через агрегатор «ЯндексТакси». Об этом URA.RU рассказали тюменцы, которые не смогли вызвать машину через приложение и по телефону.

«Яндекс» не дает вызвать машину. По телефону робот отвечает, что по техническим причинам нельзя оформить заказ. Приложение тоже не работает. Я старенькую маму хотел отправить в поликлинику, чтобы она по наледи не ходила и тут такое. Сервис «Максим» тоже не отвечает», — сообщает один из пользователей сервиса.

«Пыталась вызвать такси, но приложение выдавало ошибку. Звонила по телефону, там тоже по техническим причинам не брали заказ. Вызвала другого оператора», — рассказала читательница агентства Александра.

Агентство направило запрос сервису «ЯндексТакси». Ответ на него ожидается.

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В Тюмени в настоящий момент нельзя заказать машину через агрегатор «ЯндексТакси». Об этом URA.RU рассказали тюменцы, которые не смогли вызвать машину через приложение и по телефону. «Яндекс» не дает вызвать машину. По телефону робот отвечает, что по техническим причинам нельзя оформить заказ. Приложение тоже не работает. Я старенькую маму хотел отправить в поликлинику, чтобы она по наледи не ходила и тут такое. Сервис «Максим» тоже не отвечает», — сообщает один из пользователей сервиса. «Пыталась вызвать такси, но приложение выдавало ошибку. Звонила по телефону, там тоже по техническим причинам не брали заказ. Вызвала другого оператора», — рассказала читательница агентства Александра. Агентство направило запрос сервису «ЯндексТакси». Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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