Тюменцы жалуются на неработающий сервис «ЯндексТакси»

Сервис дал сбой днем 9 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в настоящий момент нельзя заказать машину через агрегатор «ЯндексТакси». Об этом URA.RU рассказали тюменцы, которые не смогли вызвать машину через приложение и по телефону.

«Яндекс» не дает вызвать машину. По телефону робот отвечает, что по техническим причинам нельзя оформить заказ. Приложение тоже не работает. Я старенькую маму хотел отправить в поликлинику, чтобы она по наледи не ходила и тут такое. Сервис «Максим» тоже не отвечает», — сообщает один из пользователей сервиса.

«Пыталась вызвать такси, но приложение выдавало ошибку. Звонила по телефону, там тоже по техническим причинам не брали заказ. Вызвала другого оператора», — рассказала читательница агентства Александра.

Агентство направило запрос сервису «ЯндексТакси». Ответ на него ожидается.