Военные из зоны СВО отправили Шумкову благодарность. Фото

09 ноября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков получил благодарность от военных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Курганской области Вадим Шумков получил благодарность от военных из зоны СВО за оказанную им помощь. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Несколько раз помогали нашей военной части, работающей на территории СВО в непростых условиях. Приятно. Но эта благодарность в одинаковой мере обращена ко всем, кто принимал участие. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — написал Шумков. Благодарность пришла от 232 гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Ранее URA.RU писало Шумков поздравил артиллерийскую бригаду из Чебаркуля с особым званием. Президент РФ Владимир Путин присвоил ей статус «гвардейской». Указ был подписан 31 октября. Военные из зоны СВО поблагодарили Вадима Шумкова за оказанную помощь Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

Губернатор Курганской области Вадим Шумков получил благодарность от военных из зоны СВО за оказанную им помощь. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Несколько раз помогали нашей военной части, работающей на территории СВО в непростых условиях. Приятно. Но эта благодарность в одинаковой мере обращена ко всем, кто принимал участие. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — написал Шумков. Благодарность пришла от 232 гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Ранее URA.RU писало Шумков поздравил артиллерийскую бригаду из Чебаркуля с особым званием. Президент РФ Владимир Путин присвоил ей статус «гвардейской». Указ был подписан 31 октября.