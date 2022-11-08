08 ноября 2022

Военные из зоны СВО отправили Шумкову благодарность. Фото

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Вадим Шумков получил благодарность от военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков получил благодарность от военных из зоны СВО за оказанную им помощь. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Несколько раз помогали нашей военной части, работающей на территории СВО в непростых условиях. Приятно. Но эта благодарность в одинаковой мере обращена ко всем, кто принимал участие. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — написал Шумков. Благодарность пришла от 232 гвардейской реактивной артиллерийской бригады.

Ранее URA.RU писало Шумков поздравил артиллерийскую бригаду из Чебаркуля с особым званием. Президент РФ Владимир Путин присвоил ей статус «гвардейской». Указ был подписан 31 октября.

Военные из зоны СВО поблагодарили Вадима Шумкова за оказанную помощь
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков получил благодарность от военных из зоны СВО за оказанную им помощь. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Несколько раз помогали нашей военной части, работающей на территории СВО в непростых условиях. Приятно. Но эта благодарность в одинаковой мере обращена ко всем, кто принимал участие. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — написал Шумков. Благодарность пришла от 232 гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Ранее URA.RU писало Шумков поздравил артиллерийскую бригаду из Чебаркуля с особым званием. Президент РФ Владимир Путин присвоил ей статус «гвардейской». Указ был подписан 31 октября.
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