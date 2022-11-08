Губернатор Курганской области Вадим Шумков получил благодарность от военных из зоны СВО за оказанную им помощь. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Несколько раз помогали нашей военной части, работающей на территории СВО в непростых условиях. Приятно. Но эта благодарность в одинаковой мере обращена ко всем, кто принимал участие. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — написал Шумков. Благодарность пришла от 232 гвардейской реактивной артиллерийской бригады.
Ранее URA.RU писало Шумков поздравил артиллерийскую бригаду из Чебаркуля с особым званием. Президент РФ Владимир Путин присвоил ей статус «гвардейской». Указ был подписан 31 октября.
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