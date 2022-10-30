Путин наградил бригаду реактивной артиллерии из Чебаркуля

31 октября 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин присвоил почетное звание артбригаде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент РФ Владимир Путин присвоил новый статус артиллерийской бригаде из Чебаркуля (Челябинская область). Как следует из подписанного 31 октября указа, бригада будет называться «гвардейской». «За массовый героизме и отвагу, стойкость и мужество постановляю присвоить 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование „гвардейская“. Впредь именовать ее: 232-я гвардейская реактивная артиллерийская бригада», — отметил Путин в указе. Заслуги личный состав проявил при защите интересов страны в ходе вооруженных конфликтов. В документе отмечена дата вступления его в силу: с момента подписания. В июне по итогам участия в спецоперации на Украине гвардейский танковый полк из Челябинской области получил на основании указа Путина орден Жукова. В июле звание гвардейской было присвоено 17-й бригаде армейской авиации из Троицка, в октябре — Трансильванскому Краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку. Перечисленные танковые и артиллерийские части входят в состав 90-й гвардейской танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области.

Президент РФ Владимир Путин присвоил новый статус артиллерийской бригаде из Чебаркуля (Челябинская область). Как следует из подписанного 31 октября указа, бригада будет называться «гвардейской». «За массовый героизме и отвагу, стойкость и мужество постановляю присвоить 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование „гвардейская“. Впредь именовать ее: 232-я гвардейская реактивная артиллерийская бригада», — отметил Путин в указе. Заслуги личный состав проявил при защите интересов страны в ходе вооруженных конфликтов. В документе отмечена дата вступления его в силу: с момента подписания. В июне по итогам участия в спецоперации на Украине гвардейский танковый полк из Челябинской области получил на основании указа Путина орден Жукова. В июле звание гвардейской было присвоено 17-й бригаде армейской авиации из Троицка, в октябре — Трансильванскому Краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку. Перечисленные танковые и артиллерийские части входят в состав 90-й гвардейской танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области.