Путин наградил бригаду реактивной артиллерии из Чебаркуля

Президент РФ Владимир Путин присвоил новый статус артиллерийской бригаде из Чебаркуля (Челябинская область). Как следует из подписанного 31 октября указа, бригада будет называться «гвардейской».
«За массовый героизме и отвагу, стойкость и мужество постановляю присвоить 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование „гвардейская“. Впредь именовать ее: 232-я гвардейская реактивная артиллерийская бригада», — отметил Путин в указе.
Заслуги личный состав проявил при защите интересов страны в ходе вооруженных конфликтов. В документе отмечена дата вступления его в силу: с момента подписания.
В июне по итогам участия в спецоперации на Украине гвардейский танковый полк из Челябинской области получил на основании указа Путина орден Жукова. В июле звание гвардейской было присвоено 17-й бригаде армейской авиации из Троицка, в октябре — Трансильванскому Краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку. Перечисленные танковые и артиллерийские части входят в состав 90-й гвардейской танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области.
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