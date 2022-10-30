Шумков поздравил артиллерийскую бригаду с особым званием

31 октября 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Шумков опубликовал поздравление 232-й реактивной артиллерийской бригаде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил с присвоением гвардейского звания артиллерийскую бригаду из Чебаркуля (Челябинская область). Об этом он написал в своем telegram-канале «Молодцы, парни. Поздравляем!», — написал Шумков. В начале октября он встречался с и. о. командира 232-й реактивной артиллерийской бригады Сергеем Степановым в поселке Плановый Щучанского округа. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин присвоил новый статус артиллерийской бригаде из Чебаркуля (Челябинская область). Как следует из подписанного 31 октября указа, бригада будет называться «гвардейской». В июне по итогам участия в спецоперации на Украине гвардейский танковый полк из Челябинской области получил на основании указа Путина орден Жукова. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил с присвоением гвардейского звания артиллерийскую бригаду из Чебаркуля (Челябинская область). Об этом он написал в своем telegram-канале «Молодцы, парни. Поздравляем!», — написал Шумков. В начале октября он встречался с и. о. командира 232-й реактивной артиллерийской бригады Сергеем Степановым в поселке Плановый Щучанского округа. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин присвоил новый статус артиллерийской бригаде из Чебаркуля (Челябинская область). Как следует из подписанного 31 октября указа, бригада будет называться «гвардейской». В июне по итогам участия в спецоперации на Украине гвардейский танковый полк из Челябинской области получил на основании указа Путина орден Жукова. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.