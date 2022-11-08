Пермские власти на миллиард увеличивают размер резервного фонда из-за санкций

Размер резервного фонда составит 1,5 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Размер резервного фонда Пермского края увеличивается на 1 млрд рублей. Такую поправку к законопроекту о бюджете на 2023—2025 годы предложил губернатор Дмитрий Махонин. В пояснении к поправке сказано, что решение связано с «внешним санкционным давлением и экономической нестабильностью». Документ есть в распоряжении URA.RU.

«Предлагается увеличить объем резервного фонда с целью обеспечения устойчивости бюджета Пермского края в условиях текущей экономической нестабильности и внешнего санкционного давления, а также обеспечения непредвиденных расходов», — говорится в пояснении к поправке. Средства будут перераспределены со статьи по обслуживанию государственного долга.

На заседании рабочей группы по подготовке бюджета на 2023—2025 годов ко второму чтению 9 ноября министр финансов региона Екатерина Тхор пояснила, что правительство будет привлекать другие ресурсы для покрытия дефицита. «Со своей стороны берем на себя обязательства, что будем минимизировать эти расходы, будем привлекать другие имеющиеся ресурсы и, соответственно, будем экономить средства», — отметила министр. Члены рабочей группы поправку поддержали.

Сейчас резервный фонд Пермского края составляет 573 млн рублей. Таким образом, после принятия бюджета во втором чтении он увеличится до 1,573 млрд рублей. Доходы бюджета в 2023 году составят 214,4 млрд рублей, расходы — 241,2 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Прикамья заработали на колебаниях ключевой ставки. Средства резервного фонда были направлены на восстановление территорий ЛДНР.