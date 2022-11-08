Житель ЯНАО ждет изменения законодательства для добровольцев, чтобы пойти на фронт

09 ноября 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Житель Нового Уренгоя будет ждать изменения российского законодательства, чтобы отправиться добровольцем на СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) будет дожидаться принятия необходимых законов, чтобы пойти добровольцем на специальную военную операцию, не увольняясь с работы. Об этом URA.RU сообщил сам ямалец Сергей Никитенко. «Если государство примет соответствующие законы и, я не потеряв своего места на работе смогу записаться в добровольцы, то я готов пойти на СВО. Поэтому я решил пока подождать. Жалобы в прокуратуру и иные инстанции я подавать не буду. Зачем судиться государством, которое я готов идти защищать?», — рассказал Никитенко. При этом он отметил, что в вопросе ограничения прав добровольцев на сохранение рабочего места существуют нестыковка. Так, по его словам, сайты «Госуслуги» и «Объясняем.рф» приравнивают частично мобилизованных и добровольцах в нормативах Трудового законодательства, но в военкомате к его доводам не прислушиваются. Причины своего желания сохранить за собой рабочее место новоуренгоец объясняет решением подстраховаться. «Мне 53 года, я работаю в „Газпроме“, если сейчас уволюсь, то потом восстановиться будет очень проблематично. Именно поэтому хочется иметь какую-то гарантию на будущее», — пояснил Никитенко. Ранее URA.RU сообщало, что добровольцу из ЯНАО придется уволиться с работы, чтобы пойти на СВО. По словам юриста, для решения вопроса о статусе добровольца Государственная дума должна принять соответствующий закон и внести правки в Трудовой кодекс.

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) будет дожидаться принятия необходимых законов, чтобы пойти добровольцем на специальную военную операцию, не увольняясь с работы. Об этом URA.RU сообщил сам ямалец Сергей Никитенко. «Если государство примет соответствующие законы и, я не потеряв своего места на работе смогу записаться в добровольцы, то я готов пойти на СВО. Поэтому я решил пока подождать. Жалобы в прокуратуру и иные инстанции я подавать не буду. Зачем судиться государством, которое я готов идти защищать?», — рассказал Никитенко. При этом он отметил, что в вопросе ограничения прав добровольцев на сохранение рабочего места существуют нестыковка. Так, по его словам, сайты «Госуслуги» и «Объясняем.рф» приравнивают частично мобилизованных и добровольцах в нормативах Трудового законодательства, но в военкомате к его доводам не прислушиваются. Причины своего желания сохранить за собой рабочее место новоуренгоец объясняет решением подстраховаться. «Мне 53 года, я работаю в „Газпроме“, если сейчас уволюсь, то потом восстановиться будет очень проблематично. Именно поэтому хочется иметь какую-то гарантию на будущее», — пояснил Никитенко. Ранее URA.RU сообщало, что добровольцу из ЯНАО придется уволиться с работы, чтобы пойти на СВО. По словам юриста, для решения вопроса о статусе добровольца Государственная дума должна принять соответствующий закон и внести правки в Трудовой кодекс.