08 ноября 2022

Участник СВО вернулся в ЯНАО в краткосрочный отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
Участник СВО из Шурышкарского района вернулся домой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации на Украине на несколько дней вернулся домой в Шурышкарский район (ЯНАО). Об этом в своем на своей странице telegram-канале написал глава Шурышкарского района Олег Попов.

«Солдат приехал домой на несколько дней: это небольшая передышка перед возвращением в расположение части», — написал Попов.

Он отметил, что на фронт добровольцем мужчина ушел в июне. Сейчас у него краткосрочный отпуск.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехард на время отпуска вернулся участник СВО. Земляка приехали встречать родственники и глава Салехарда Алексей Титовский.

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Участник спецоперации на Украине на несколько дней вернулся домой в Шурышкарский район (ЯНАО). Об этом в своем на своей странице telegram-канале написал глава Шурышкарского района Олег Попов. «Солдат приехал домой на несколько дней: это небольшая передышка перед возвращением в расположение части», — написал Попов. Он отметил, что на фронт добровольцем мужчина ушел в июне. Сейчас у него краткосрочный отпуск. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехард на время отпуска вернулся участник СВО. Земляка приехали встречать родственники и глава Салехарда Алексей Титовский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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