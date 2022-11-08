Участник СВО вернулся в ЯНАО в краткосрочный отпуск

Участник СВО из Шурышкарского района вернулся домой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Участник спецоперации на Украине на несколько дней вернулся домой в Шурышкарский район (ЯНАО). Об этом в своем на своей странице telegram-канале написал глава Шурышкарского района Олег Попов.
«Солдат приехал домой на несколько дней: это небольшая передышка перед возвращением в расположение части», — написал Попов.
Он отметил, что на фронт добровольцем мужчина ушел в июне. Сейчас у него краткосрочный отпуск.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехард на время отпуска вернулся участник СВО. Земляка приехали встречать родственники и глава Салехарда Алексей Титовский.
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