Участник СВО вернулся в ЯНАО в краткосрочный отпуск

Участник СВО из Шурышкарского района вернулся домой Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации на Украине на несколько дней вернулся домой в Шурышкарский район (ЯНАО). Об этом в своем на своей странице telegram-канале написал глава Шурышкарского района Олег Попов.

«Солдат приехал домой на несколько дней: это небольшая передышка перед возвращением в расположение части», — написал Попов.

Он отметил, что на фронт добровольцем мужчина ушел в июне. Сейчас у него краткосрочный отпуск.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехард на время отпуска вернулся участник СВО. Земляка приехали встречать родственники и глава Салехарда Алексей Титовский.