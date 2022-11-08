Жители ЯНАО платят газовой компании за услуги, которые не получают

09 ноября 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Ямальцы отказываются платить за услуги газовой организации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Работники «Надымгоргаза» в течение года не проводят техническое обслуживание газового оборудования у жильцов в Надыме (ЯНАО). Об этом агентству URA.RU рассказала жительница Надыма Наталья Русалкина. «Год заключения договора я уже и не помню, в течение того же времени никто не приходил и не проверял газовое оборудование. То есть газовиков не видела уже лет 5-6», — рассказала Русалкина. Вконтакте в группе «Злой и добрый надымчанин» под фотографией с объявлением о заключении договоров горожане также пожаловались, что компания всячески выманивает деньги у собственников. «Очередная выкачка денег. Не мытьем, так катанием. Сначала прекратили делать перерасчет за время отпуска, сейчас хотят прекратить подачу газа», — написала Людмила Шпаковская. Агентство обратилось за комментарием в организацию «Надымгоргаз». «Один раз в год жильцы должны прийти заключить договор на техническое обслуживание и оплатить услугу. В течение нескольких дней мы придем и проведем техническое обслуживание. Проверим, исправно ли работает плита и в каком состоянии оборудование. После проверки всем предоставляется акт», — прокомментировали в организации. Там отметили, что ранее этим занималась управляющая компания, но с 2019 года жильцы сами несут ответственность за свою газовую плиту. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Коротчаево жалуются на управляющую компанию из-за сумм на общедомовые нужды. Горожане обращались за перерасчетом, после которого сумма к оплате становилась еще больше.

Работники «Надымгоргаза» в течение года не проводят техническое обслуживание газового оборудования у жильцов в Надыме (ЯНАО). Об этом агентству URA.RU рассказала жительница Надыма Наталья Русалкина. «Год заключения договора я уже и не помню, в течение того же времени никто не приходил и не проверял газовое оборудование. То есть газовиков не видела уже лет 5-6», — рассказала Русалкина. Вконтакте в группе «Злой и добрый надымчанин» под фотографией с объявлением о заключении договоров горожане также пожаловались, что компания всячески выманивает деньги у собственников. «Очередная выкачка денег. Не мытьем, так катанием. Сначала прекратили делать перерасчет за время отпуска, сейчас хотят прекратить подачу газа», — написала Людмила Шпаковская. Агентство обратилось за комментарием в организацию «Надымгоргаз». «Один раз в год жильцы должны прийти заключить договор на техническое обслуживание и оплатить услугу. В течение нескольких дней мы придем и проведем техническое обслуживание. Проверим, исправно ли работает плита и в каком состоянии оборудование. После проверки всем предоставляется акт», — прокомментировали в организации. Там отметили, что ранее этим занималась управляющая компания, но с 2019 года жильцы сами несут ответственность за свою газовую плиту. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Коротчаево жалуются на управляющую компанию из-за сумм на общедомовые нужды. Горожане обращались за перерасчетом, после которого сумма к оплате становилась еще больше.