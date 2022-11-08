Вице-спикер пермского парламента запуталась в собственных документах

09 ноября 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Ксения Айтакова внесла «неправильные» поправки в законопроект о бюджете Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вице-спикер заксобрания Пермского края Ксения Айтакова, которая возглавляет крайком КПРФ, и руководитель фракции КПРФ в парламенте Анна Баранова вынуждены были отозвать предложенные ими поправки в бюджет на 2023—2025 годы. Они оформлены с нарушением законов, и депутаты не имеют права голосовать по ним. Эта история стала предметом обсуждения на заседании рабочей группы по бюджету 9 ноября, передает корреспондент URA.RU. «По этой поправке определяться нельзя, потому что она не может являться поправкой. Поправка должна быть полностью сформулирована. Здесь из целевой статьи расходов указан только номер программы. Всех остальных показателей нет, поэтому непонятно на какое мероприятие эти средства нужно направлять», — предостерегла депутатов первый вице-премьер Ольга Антипина. Аналогичная история и с другой поправкой от коммунисток. Более того, они ошиблись с кодом ведомства, и вместо министерства образования указали минимущества. «Куда минимущества будет девать деньги по программе образования — непонятно», — отметила Антипина. Но самое главное — не указан источник финансирования поправок, что запрещено Бюджетным кодексом. Между чтениями запрещено вносить предложения, «разбалансирующие бюджет», напомнила Антипина. Баранова и Айтакова предложили снять 1 млрд рублей с новой госпрограммы «Комфортный край» и перераспределить их на программы, которые курирует министерство образования и минЖКХ (по 500 млн рублей на каждое ведомство). Депутатов заявление Антипиной озадачило. Председатель комитета по бюджету заксобрания Елена Зырянова заявила, что если предложение Барановой и Айтаковой уже попало в таблицу поправок, то все равно нужно определяться. Члены минфина парировали, что поправки «технически не встанут в закон о бюджете». На сторону правительства встали юристы ЗС — голосовать за предложение нельзя. В итоге Ксения Айтакова и Анна Баранова объявили, что отзывают поправки. После заседания Баранова заявила коллегам, что ей стыдно.

Вице-спикер заксобрания Пермского края Ксения Айтакова, которая возглавляет крайком КПРФ, и руководитель фракции КПРФ в парламенте Анна Баранова вынуждены были отозвать предложенные ими поправки в бюджет на 2023—2025 годы. Они оформлены с нарушением законов, и депутаты не имеют права голосовать по ним. Эта история стала предметом обсуждения на заседании рабочей группы по бюджету 9 ноября, передает корреспондент URA.RU. «По этой поправке определяться нельзя, потому что она не может являться поправкой. Поправка должна быть полностью сформулирована. Здесь из целевой статьи расходов указан только номер программы. Всех остальных показателей нет, поэтому непонятно на какое мероприятие эти средства нужно направлять», — предостерегла депутатов первый вице-премьер Ольга Антипина. Аналогичная история и с другой поправкой от коммунисток. Более того, они ошиблись с кодом ведомства, и вместо министерства образования указали минимущества. «Куда минимущества будет девать деньги по программе образования — непонятно», — отметила Антипина. Но самое главное — не указан источник финансирования поправок, что запрещено Бюджетным кодексом. Между чтениями запрещено вносить предложения, «разбалансирующие бюджет», напомнила Антипина. Баранова и Айтакова предложили снять 1 млрд рублей с новой госпрограммы «Комфортный край» и перераспределить их на программы, которые курирует министерство образования и минЖКХ (по 500 млн рублей на каждое ведомство). Депутатов заявление Антипиной озадачило. Председатель комитета по бюджету заксобрания Елена Зырянова заявила, что если предложение Барановой и Айтаковой уже попало в таблицу поправок, то все равно нужно определяться. Члены минфина парировали, что поправки «технически не встанут в закон о бюджете». На сторону правительства встали юристы ЗС — голосовать за предложение нельзя. В итоге Ксения Айтакова и Анна Баранова объявили, что отзывают поправки. После заседания Баранова заявила коллегам, что ей стыдно.