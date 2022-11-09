Блогера Некоглая задержали в Москве

09 ноября 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

При задержании у Некоглая не оказалось паспорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогера Некоглая (Николай Лебедев) задержали в Москве. Это произошло спустя сутки после публикации ролика с пародией на российского военного в соцсети TikTok. «Блогера Некоглая ака самого опасного преступника страны задержали в Москве. Через сутки после публикации тиктока с пародией на российского военного. Объяснения [блогера] не помогли», — написали в Mash. Там также уточнили, полиция задержала Лебедева в квартире в Москва-Сити. Полицейские запросили у блогера и его сожителей паспорта, однако документа у Некоглая не оказалось. Его задержали до выяснения личности. Ранее Николай Лебедев записал пародийный ролик в TikTok. На нем он, изображая раненого российского солдата, якобы откидывал гранаты, сброшенные украинцами с дронов, сообщают в издании.

Блогера Некоглая (Николай Лебедев) задержали в Москве. Это произошло спустя сутки после публикации ролика с пародией на российского военного в соцсети TikTok. «Блогера Некоглая ака самого опасного преступника страны задержали в Москве. Через сутки после публикации тиктока с пародией на российского военного. Объяснения [блогера] не помогли», — написали в Mash. Там также уточнили, полиция задержала Лебедева в квартире в Москва-Сити. Полицейские запросили у блогера и его сожителей паспорта, однако документа у Некоглая не оказалось. Его задержали до выяснения личности. Ранее Николай Лебедев записал пародийный ролик в TikTok. На нем он, изображая раненого российского солдата, якобы откидывал гранаты, сброшенные украинцами с дронов, сообщают в издании.