Блогера Некоглая задержали в Москве

Блогера Некоглая (Николай Лебедев) задержали в Москве. Это произошло спустя сутки после публикации ролика с пародией на российского военного в соцсети TikTok.
«Блогера Некоглая ака самого опасного преступника страны задержали в Москве. Через сутки после публикации тиктока с пародией на российского военного. Объяснения [блогера] не помогли», — написали в Mash. Там также уточнили, полиция задержала Лебедева в квартире в Москва-Сити.
Полицейские запросили у блогера и его сожителей паспорта, однако документа у Некоглая не оказалось. Его задержали до выяснения личности.
Ранее Николай Лебедев записал пародийный ролик в TikTok. На нем он, изображая раненого российского солдата, якобы откидывал гранаты, сброшенные украинцами с дронов, сообщают в издании.
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Блогера Некоглая (Николай Лебедев) задержали в Москве. Это произошло спустя сутки после публикации ролика с пародией на российского военного в соцсети TikTok. «Блогера Некоглая ака самого опасного преступника страны задержали в Москве. Через сутки после публикации тиктока с пародией на российского военного. Объяснения [блогера] не помогли», — написали в Mash. Там также уточнили, полиция задержала Лебедева в квартире в Москва-Сити. Полицейские запросили у блогера и его сожителей паспорта, однако документа у Некоглая не оказалось. Его задержали до выяснения личности. Ранее Николай Лебедев записал пародийный ролик в TikTok. На нем он, изображая раненого российского солдата, якобы откидывал гранаты, сброшенные украинцами с дронов, сообщают в издании.