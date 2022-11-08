Бастрыкин помог раненому на СВО солдату из ХМАО получить компенсацию

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль обращение раненого солдата из ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Раненый военнослужащий из ХМАО не мог получить компенсацию до обращения на горячую линию СКР. Проблему взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом рассказали в официальной группе приемной председателя СКР соцсети «ВКонтакте».

«Военнослужащий из ХМАО, выполняя боевые задачи в сентябре в районе Красного Лимана, получил ранение позвоночника. День за днем он ждал, когда ему поступит единовременная денежная выплата. Для прояснения ситуации мужчина обратился на горячую телефонную линию информационного центра СК России. Его сообщение взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин», — сказано в сообщении.

В течение суток вопрос с компенсацией был решен. Горячие линии для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей открыты по поручению главы СК России.

Ранее URA.RU писало, что правительство ХМАО выплатит военнослужащим, которые участвуют в СВО, 500 тысяч рублей в случае легкого или среднего ранения. Те, кто был тяжело ранен получат миллион рублей. Три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными снарядами.