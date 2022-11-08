08 ноября 2022

Свердловские силовики призвали бизнесменов сотрудничать с зеками. Фото

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Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область, осужденный, зэк, заключенный, производство мебели
ГУФСИН рассказали о преимуществах сотрудничества бизнесменов с зэками Фото:

В администрации Екатеринбурга прошло заседание правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, на котором сотрудники отделения маркетинга ГУФСИН призвали предпринимателей сотрудничать с уголовно-исполнительной системой. Об этом сообщила пресс-служба главного управления федеральной службы исполнения наказания.

«Преимущества сотрудничества с УИС, это решение вопросов, связанных с безопасностью, арендными платежами и поиском персонала. Кроме того, один из плюсов совместной работы, является прямой выход на рынок государственных закупок», — рассказал маркетолог ГУФСИН майор внутренней службы Максим Миргаязов.

Президент Союза Анатолий Филиппенков отметил, что сотрудничество с органами региональной и муниципальной власти выгодно. «Это позволит держать руку на пульсе и выступать площадкой для прямого взаимодействия предпринимательского сообщества и власти», — добавил Филиппенков.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские зэки заработали 2 млрд рублей. На данный момент оплачиваемой работой в свердловских колониях заняты 8365 человек.

Силовики призвали бизнесменов сотрудничать с УИС
Фото:

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В администрации Екатеринбурга прошло заседание правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, на котором сотрудники отделения маркетинга ГУФСИН призвали предпринимателей сотрудничать с уголовно-исполнительной системой. Об этом сообщила пресс-служба главного управления федеральной службы исполнения наказания. «Преимущества сотрудничества с УИС, это решение вопросов, связанных с безопасностью, арендными платежами и поиском персонала. Кроме того, один из плюсов совместной работы, является прямой выход на рынок государственных закупок», — рассказал маркетолог ГУФСИН майор внутренней службы Максим Миргаязов. Президент Союза Анатолий Филиппенков отметил, что сотрудничество с органами региональной и муниципальной власти выгодно. «Это позволит держать руку на пульсе и выступать площадкой для прямого взаимодействия предпринимательского сообщества и власти», — добавил Филиппенков. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские зэки заработали 2 млрд рублей. На данный момент оплачиваемой работой в свердловских колониях заняты 8365 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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