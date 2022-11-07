07 ноября 2022

Свердловские зэки заработали 2 млрд рублей

Колонии Свердловской области получили 2,2 млрд выручки
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
В свердловских колониях перевыполнили план по производству Фото:

Заключенные колоний Свердловской области с начала года произвели продукции почти на 2,2 млрд рублей и перевыполнили план. Об этом URA.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«По состоянию на 1 ноября учреждениями ГУФСИН России по Свердловской области выпущено товарной продукции и оказано услуг на сумму 2 миллиарда 179 миллионов рублей. Что составляет 115% от запланированного показателя», — рассказали в ведомстве.

На данный момент оплачиваемой работой в свердловских колониях заняты 8365 человек. Это больше 65% осужденных, которые подлежат привлечению к обязательному труду.

Ранее в ГУФСИН рассказывали, что заключенные колонии в Нижнем Тагиле сошьют 4 тысячи двухсторонних дизайнерских сумок. А две другие колонии поставили в Москву мебель на 33 миллиона рублей.

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Заключенные колоний Свердловской области с начала года произвели продукции почти на 2,2 млрд рублей и перевыполнили план. Об этом URA.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН. «По состоянию на 1 ноября учреждениями ГУФСИН России по Свердловской области выпущено товарной продукции и оказано услуг на сумму 2 миллиарда 179 миллионов рублей. Что составляет 115% от запланированного показателя», — рассказали в ведомстве. На данный момент оплачиваемой работой в свердловских колониях заняты 8365 человек. Это больше 65% осужденных, которые подлежат привлечению к обязательному труду. Ранее в ГУФСИН рассказывали, что заключенные колонии в Нижнем Тагиле сошьют 4 тысячи двухсторонних дизайнерских сумок. А две другие колонии поставили в Москву мебель на 33 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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