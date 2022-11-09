Тюмень рискует остаться без популярных ресторанов и баров

Ресторанный бизнес Тюмени близок к кризису Фото: Размик Закарян © URA.RU

Рестораны и бары Тюмени оказались на грани закрытия из-за падения спроса среди жителей города. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к сфере общепита. Ранее о прекращении работы заявили владельцы ресторана Хамовники и бара Escobar.

«Тюменцы начали экономить на посещении баров и ресторанов еще в разгар пандемии. Тенденция продолжается и сейчас. Из-за этого в ближайшее время Тюмень может лишиться части крупных заведений общепита. Им попросту стало невыгодно работать. Не всем, конечно, но многим», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Бывший бизнес-омбудсмен Тюменской области Лариса Невидайло, которая сейчас руководит крупной сетью ресторанов «Максим», также не исключает, что некоторые заведения могут быть закрыты. При этом, больших потрясений в сфере общепита Тюмени, по ее мнению, не будет. «Я общаюсь с коллегами из Москвы, и знаю, что там сократилось на 20% — 30%. Но ниша быстро выравнивается. Есть небольшой сигнал для тревожности — в Тюмени многие начали сдавать бывшие рестораны под аренду. Есть те, кто испытывает спад. Но, с моим 30-летним стажем, могу сказать, что так было всегда. Сколько ресторанов открывается — столько примерно закрывается. Какого-то повода для тревоги, именно в ресторанном бизнесе, у меня нет», — пояснила она в разговоре с URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени прекращают работу ресторан Хамовники и бар Escobar. Владельцы заведений не стали объяснять общественности причин своего решения.