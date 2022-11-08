Сенатор Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, приобрел российский автомобиль представительского класса Aurus Senat. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к областным властям. Информацию подтвердил и сам политик. На бронированном лимузине этого же бренда передвигается президент России Владимир Путин.
«В центре Кургана замечен автомобиль Aurus Senat. Судя по номерам, он принадлежит сенатору Сергею Муратову», — поделились инсайдеры. Муратов рассказал корреспонденту URA.RU, что купил машину в январе этого года. «Когда я покупал автомобиль, то очередь на него была восемь месяцев. Сейчас — полтора года. И цена была в два раза ниже, чем сейчас. Автомобилем доволен», — отметил сенатор. До этого политик ездил на внедорожнике Mercedes-Benz G-Класса.
По данным открытых источников, цена на автомобили Aurus Senat варьируется от 24 млн рублей до 117 млн рублей. На официальном сайте бренда говорится, что миссия Aurus — двигаться к цели в любых условиях и ситуациях.
URA.RU писало, что в 2018 году Путин на свою инаугурацию приезжал на новом автомобиле российского производства. Машины способны выдержать почти любую атаку. Бронированные стекла нового поколения готовы даже к выстрелу из гранатомета.
Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45