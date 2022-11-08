08 ноября 2022

Сенатор Муратов пересел на российский автомобиль, как у Путина. Фото

Курганский сенатор приобрел автомобиль российского бренда
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский политик Сергей Муратов купил автомобиль Aurus Senat (архивное фото) Фото:

Сенатор Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, приобрел российский автомобиль представительского класса Aurus Senat. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к областным властям. Информацию подтвердил и сам политик. На бронированном лимузине этого же бренда передвигается президент России Владимир Путин.

«В центре Кургана замечен автомобиль Aurus Senat. Судя по номерам, он принадлежит сенатору Сергею Муратову», — поделились инсайдеры. Муратов рассказал корреспонденту URA.RU, что купил машину в январе этого года. «Когда я покупал автомобиль, то очередь на него была восемь месяцев. Сейчас — полтора года. И цена была в два раза ниже, чем сейчас. Автомобилем доволен», — отметил сенатор. До этого политик ездил на внедорожнике Mercedes-Benz G-Класса.

По данным открытых источников, цена на автомобили Aurus Senat варьируется от 24 млн рублей до 117 млн рублей. На официальном сайте бренда говорится, что миссия Aurus — двигаться к цели в любых условиях и ситуациях.

URA.RU писало, что в 2018 году Путин на свою инаугурацию приезжал на новом автомобиле российского производства. Машины способны выдержать почти любую атаку. Бронированные стекла нового поколения готовы даже к выстрелу из гранатомета.

Российский автомобиль представительского класса Aurus Senat заметили недалеко от регионального правительства
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Сенатор Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, приобрел российский автомобиль представительского класса Aurus Senat. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к областным властям. Информацию подтвердил и сам политик. На бронированном лимузине этого же бренда передвигается президент России Владимир Путин. «В центре Кургана замечен автомобиль Aurus Senat. Судя по номерам, он принадлежит сенатору Сергею Муратову», — поделились инсайдеры. Муратов рассказал корреспонденту URA.RU, что купил машину в январе этого года. «Когда я покупал автомобиль, то очередь на него была восемь месяцев. Сейчас — полтора года. И цена была в два раза ниже, чем сейчас. Автомобилем доволен», — отметил сенатор. До этого политик ездил на внедорожнике Mercedes-Benz G-Класса. По данным открытых источников, цена на автомобили Aurus Senat варьируется от 24 млн рублей до 117 млн рублей. На официальном сайте бренда говорится, что миссия Aurus — двигаться к цели в любых условиях и ситуациях. URA.RU писало, что в 2018 году Путин на свою инаугурацию приезжал на новом автомобиле российского производства. Машины способны выдержать почти любую атаку. Бронированные стекла нового поколения готовы даже к выстрелу из гранатомета.
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