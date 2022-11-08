Путин назвал тюменские компании, чьими акциями запрещено торговать иностранцам

Тюменские предприятия вошли в список компаний, чьими активами запрещено распоряжаться иностранцам

В список вошли шесть тюменских топливных компаний Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Шесть тюменских компаний из нефтегазовый сферы вошли в новый перечень хозяйствующих субъектов, его подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Иностранцам, владеющих долями в этих предприятиях, запрещено совершать сделки со своими активами.

«Утвердить перечень хозяйствующих обществ, являющихся производителями оборудования для ТЭК и оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования, хозяйственных обществ, являющихся производителями и поставщиками тепловой и (или) электрической энергии, хозяйственных обществ, осуществляющих переработку нефти, нефтяного сырья и производство продуктов их переработки», — говорится в документе. В список, в частности, вошли: АО «ГСМ» Нефтемаш» (Тюмень), ООО «Аггреко Евразия» (Тюмень), ООО «Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс» (Тюмень), ООО «Интегра-Бурение» (Тюмень), ООО «КСА ДОЙТАГ Раша» (Тюмень), ООО «Технологическая компания Шлюмберже» (Тюмень).

Ранее URA.RU писало, что Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями других стран. Согласно документу, иностранцам до 31 декабря 2022 года запрещается совершение сделок, влекущих за собой прямое или косвенное установление, пользование и распоряжение ценными бумагами, долями и договорами о совместной деятельности.