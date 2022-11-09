СКР раскрыл личности бойцов ВСУ, причастных к убийствам мирных жителей Мариуполя

Следственный комитет России (СКР) раскрыл имена военнослужащих ВСУ, обвиняемых в убийстве мирных жителей Мариуполя. Ими стали командир Олег Лукьяненко, разведчик-радиотелефонист Анатолий Стронько и военнослужащий Сергей Яремкевич.
«В рамках уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, установлен еще ряд украинских военнослужащих, причастных к этим преступлениям», — сообщается в telegram-канале СКР. Там добавили, что данные факты говорят о том, что бойцы ВСУ расстреливают мирное население, которое не несет никакой угрозы.
Командир Олег Лукьяненко, по данным следствия, подверг мирного жителя избиению и расстрелу. Разведчик-радиотелефонист Анатолий Стронько открыл огонь на поражение по двум гражданским лицам. Военнослужащий ВСУ Сергей Яремкевич совместно с другими бойцами украинской армии подверг обстрелу колонну автомобилей с гражданскими лицами.
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Следственный комитет России (СКР) раскрыл имена военнослужащих ВСУ, обвиняемых в убийстве мирных жителей Мариуполя. Ими стали командир Олег Лукьяненко, разведчик-радиотелефонист Анатолий Стронько и военнослужащий Сергей Яремкевич. «В рамках уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, установлен еще ряд украинских военнослужащих, причастных к этим преступлениям», — сообщается в telegram-канале СКР. Там добавили, что данные факты говорят о том, что бойцы ВСУ расстреливают мирное население, которое не несет никакой угрозы. Командир Олег Лукьяненко, по данным следствия, подверг мирного жителя избиению и расстрелу. Разведчик-радиотелефонист Анатолий Стронько открыл огонь на поражение по двум гражданским лицам. Военнослужащий ВСУ Сергей Яремкевич совместно с другими бойцами украинской армии подверг обстрелу колонну автомобилей с гражданскими лицами. Ранее украинские боевики оставили без света жителей городов Ясиноватая и Донецк в Донецкой Народной Республике. Также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что Украина «играет жизнями мирных людей», обстреливая Каховскую ГЭС американскими РСЗО HIMARS, передает телеканал 360.