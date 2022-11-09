СКР раскрыл личности бойцов ВСУ, причастных к убийствам мирных жителей Мариуполя 09 ноября 2022 в 18:17 Размер текста - 17 + Стали известны личности бойцов ВСУ, которые убивали мирных жителей Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет России (СКР) раскрыл имена военнослужащих ВСУ, обвиняемых в убийстве мирных жителей Мариуполя. Ими стали командир Олег Лукьяненко, разведчик-радиотелефонист Анатолий Стронько и военнослужащий Сергей Яремкевич. «В рамках уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, установлен еще ряд украинских военнослужащих, причастных к этим преступлениям», — сообщается в telegram-канале СКР. Там добавили, что данные факты говорят о том, что бойцы ВСУ расстреливают мирное население, которое не несет никакой угрозы. Командир Олег Лукьяненко, по данным следствия, подверг мирного жителя избиению и расстрелу. Разведчик-радиотелефонист Анатолий Стронько открыл огонь на поражение по двум гражданским лицам. Военнослужащий ВСУ Сергей Яремкевич совместно с другими бойцами украинской армии подверг обстрелу колонну автомобилей с гражданскими лицами. Ранее украинские боевики оставили без света жителей городов Ясиноватая и Донецк в Донецкой Народной Республике. Также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что Украина «играет жизнями мирных людей», обстреливая Каховскую ГЭС американскими РСЗО HIMARS, передает телеканал 360. Следственный комитет России (СКР) раскрыл имена военнослужащих ВСУ, обвиняемых в убийстве мирных жителей Мариуполя. Ими стали командир Олег Лукьяненко, разведчик-радиотелефонист Анатолий Стронько и военнослужащий Сергей Яремкевич. «В рамках уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, установлен еще ряд украинских военнослужащих, причастных к этим преступлениям», — сообщается в telegram-канале СКР. Там добавили, что данные факты говорят о том, что бойцы ВСУ расстреливают мирное население, которое не несет никакой угрозы. Командир Олег Лукьяненко, по данным следствия, подверг мирного жителя избиению и расстрелу. Разведчик-радиотелефонист Анатолий Стронько открыл огонь на поражение по двум гражданским лицам. Военнослужащий ВСУ Сергей Яремкевич совместно с другими бойцами украинской армии подверг обстрелу колонну автомобилей с гражданскими лицами. Ранее украинские боевики оставили без света жителей городов Ясиноватая и Донецк в Донецкой Народной Республике. Также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что Украина «играет жизнями мирных людей», обстреливая Каховскую ГЭС американскими РСЗО HIMARS, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям