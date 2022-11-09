Захарова заявила о готовности России вести переговоры с Украиной

09 ноября 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Захарова раскритиковала ФРГ за позицию по Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не отказывается вести переговоры с Украиной, но при этом следует учитывать реалии, складывающиеся на данный момент. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы никогда от них [переговоров с Украиной] не отказывались. Мы готовы их вести, но с учетом реалий, которые складываются на исходный момент», — сказала Захарова в ходе брифинга. Так она прокомментировала высказывание представителя ФРГ, что Москва не готова к переговорам с Киевом. Трансляция брифинга велась на телеканале «Россия 24». Захарова также раскритиковала официальный Берлин за его позицию по Украине. «Вместо того, чтобы использовать его влияние на киевский режим, Германия продолжает поставки оружия Киеву, поощряя его к продолжению боевых действий», — добавила она.

Россия не отказывается вести переговоры с Украиной, но при этом следует учитывать реалии, складывающиеся на данный момент. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы никогда от них [переговоров с Украиной] не отказывались. Мы готовы их вести, но с учетом реалий, которые складываются на исходный момент», — сказала Захарова в ходе брифинга. Так она прокомментировала высказывание представителя ФРГ, что Москва не готова к переговорам с Киевом. Трансляция брифинга велась на телеканале «Россия 24». Захарова также раскритиковала официальный Берлин за его позицию по Украине. «Вместо того, чтобы использовать его влияние на киевский режим, Германия продолжает поставки оружия Киеву, поощряя его к продолжению боевых действий», — добавила она.