08 ноября 2022

Чиновники Нового Уренгоя будут помогать семьям мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень , отправка в армию, проводы в армию, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
За каждым чиновником будет закреплена семья мобилизованного из Нового Уренгоя Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Чиновники из Нового Уренгоя (ЯНАО) станут кураторами семей мобилизованных, чтобы выразить поддержку и помочь в решении важных вопросов. Об этом сообщил мэр города Андрей Воронов.

«Чтобы обеспечить индивидуальный подход к близким мобилизованных новоуренгойцев, принял решение выделить индивидуального куратора каждой семье из числа городских депутатов и сотрудников администрации, включая моих заместителей и руководителей департаментов. Так мы сможем охватить вниманием всех сразу и не пропустить важные вопросы», — написал он в своем telegram-канале.

Воронов объяснил, что кураторы будут постоянно поддерживать связь с семьями. Вопросы, которые возникнут у членов семьи, будут решаться. Глава также призвал горожан обращаться к нему лично, доверять только официальным источникам и проверять информацию.

«На каждый вопрос будет дан ответ: обеспечить запись ребенка в больницу, устройство в детский сад, обучение на право управления автомобилем, оформление кредитных каникул и многое другое. В целях безопасности можно проверить всю информацию по работе кураторов по телефону: 94-77-76!», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что глава округа Дмитрий Артюхов поручил департаменту соцзащиты активней работать с семьями солдат, которых мобилизовали. Тогда он акцентировал, что органы защиты должны знать каждую семью и понимать, чем им можно помочь.

Частичная мобилизация в стране была объявлена 21 сентября. Закончилась 28 октября. Всего в России было призвано 300 тысяч резервистов. Из ЯНАО отправили 920 человек.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

Чиновники из Нового Уренгоя (ЯНАО) станут кураторами семей мобилизованных, чтобы выразить поддержку и помочь в решении важных вопросов. Об этом сообщил мэр города Андрей Воронов. «Чтобы обеспечить индивидуальный подход к близким мобилизованных новоуренгойцев, принял решение выделить индивидуального куратора каждой семье из числа городских депутатов и сотрудников администрации, включая моих заместителей и руководителей департаментов. Так мы сможем охватить вниманием всех сразу и не пропустить важные вопросы», — написал он в своем telegram-канале. Воронов объяснил, что кураторы будут постоянно поддерживать связь с семьями. Вопросы, которые возникнут у членов семьи, будут решаться. Глава также призвал горожан обращаться к нему лично, доверять только официальным источникам и проверять информацию. «На каждый вопрос будет дан ответ: обеспечить запись ребенка в больницу, устройство в детский сад, обучение на право управления автомобилем, оформление кредитных каникул и многое другое. В целях безопасности можно проверить всю информацию по работе кураторов по телефону: 94-77-76!», — уточнил он. Ранее сообщалось, что глава округа Дмитрий Артюхов поручил департаменту соцзащиты активней работать с семьями солдат, которых мобилизовали. Тогда он акцентировал, что органы защиты должны знать каждую семью и понимать, чем им можно помочь. Частичная мобилизация в стране была объявлена 21 сентября. Закончилась 28 октября. Всего в России было призвано 300 тысяч резервистов. Из ЯНАО отправили 920 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...