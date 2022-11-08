Чиновники Нового Уренгоя будут помогать семьям мобилизованных

За каждым чиновником будет закреплена семья мобилизованного из Нового Уренгоя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Чиновники из Нового Уренгоя (ЯНАО) станут кураторами семей мобилизованных, чтобы выразить поддержку и помочь в решении важных вопросов. Об этом сообщил мэр города Андрей Воронов.

«Чтобы обеспечить индивидуальный подход к близким мобилизованных новоуренгойцев, принял решение выделить индивидуального куратора каждой семье из числа городских депутатов и сотрудников администрации, включая моих заместителей и руководителей департаментов. Так мы сможем охватить вниманием всех сразу и не пропустить важные вопросы», — написал он в своем telegram-канале.

Воронов объяснил, что кураторы будут постоянно поддерживать связь с семьями. Вопросы, которые возникнут у членов семьи, будут решаться. Глава также призвал горожан обращаться к нему лично, доверять только официальным источникам и проверять информацию.

«На каждый вопрос будет дан ответ: обеспечить запись ребенка в больницу, устройство в детский сад, обучение на право управления автомобилем, оформление кредитных каникул и многое другое. В целях безопасности можно проверить всю информацию по работе кураторов по телефону: 94-77-76!», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что глава округа Дмитрий Артюхов поручил департаменту соцзащиты активней работать с семьями солдат, которых мобилизовали. Тогда он акцентировал, что органы защиты должны знать каждую семью и понимать, чем им можно помочь.

Частичная мобилизация в стране была объявлена 21 сентября. Закончилась 28 октября. Всего в России было призвано 300 тысяч резервистов. Из ЯНАО отправили 920 человек.