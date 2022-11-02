02 ноября 2022

Глава ЯНАО дал поручение органам по работе с семьями солдат, участвующих в СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, артюхов дмитрий
Глава Ямала считает, что к семьям участников СВО важен индивидуальный подход Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил департаменту соцзащиты региона активней подходить к работе с семьями солдат, участвующих в СВО. Об этом сообщается на сайте правительства округа.

«Жду от органов социальной защиты, окружных и муниципальных ведомств проактивную позицию. Если нужно, приходите домой к семьям, рассказывайте, какую помощь мы можем оказать: бесплатные секции для детей, образовательные субсидии и любые другие. Нужно максимально по-человечески относиться к ситуации», — цитирует пресс-служба слова губернатора.

Дмитрий Артюхов добавил, что органы соцзащиты должны знать каждую семью ямальских участников спецоперации и понимать их потребности. Глава региона также посетил новый отдел департамента, который помогает семьям участников СВО и гражданам, покинувшим Украину, ДНР и ЛНР. Ранее URA.RU сообщало, что в конце октября власти увеличили штат департамента соцзащиты, поскольку возросло количество мер социальной поддержки.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил департаменту соцзащиты региона активней подходить к работе с семьями солдат, участвующих в СВО. Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Жду от органов социальной защиты, окружных и муниципальных ведомств проактивную позицию. Если нужно, приходите домой к семьям, рассказывайте, какую помощь мы можем оказать: бесплатные секции для детей, образовательные субсидии и любые другие. Нужно максимально по-человечески относиться к ситуации», — цитирует пресс-служба слова губернатора. Дмитрий Артюхов добавил, что органы соцзащиты должны знать каждую семью ямальских участников спецоперации и понимать их потребности. Глава региона также посетил новый отдел департамента, который помогает семьям участников СВО и гражданам, покинувшим Украину, ДНР и ЛНР. Ранее URA.RU сообщало, что в конце октября власти увеличили штат департамента соцзащиты, поскольку возросло количество мер социальной поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...