Глава ЯНАО дал поручение органам по работе с семьями солдат, участвующих в СВО

03 ноября 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Глава Ямала считает, что к семьям участников СВО важен индивидуальный подход Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил департаменту соцзащиты региона активней подходить к работе с семьями солдат, участвующих в СВО. Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Жду от органов социальной защиты, окружных и муниципальных ведомств проактивную позицию. Если нужно, приходите домой к семьям, рассказывайте, какую помощь мы можем оказать: бесплатные секции для детей, образовательные субсидии и любые другие. Нужно максимально по-человечески относиться к ситуации», — цитирует пресс-служба слова губернатора. Дмитрий Артюхов добавил, что органы соцзащиты должны знать каждую семью ямальских участников спецоперации и понимать их потребности. Глава региона также посетил новый отдел департамента, который помогает семьям участников СВО и гражданам, покинувшим Украину, ДНР и ЛНР. Ранее URA.RU сообщало, что в конце октября власти увеличили штат департамента соцзащиты, поскольку возросло количество мер социальной поддержки.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил департаменту соцзащиты региона активней подходить к работе с семьями солдат, участвующих в СВО. Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Жду от органов социальной защиты, окружных и муниципальных ведомств проактивную позицию. Если нужно, приходите домой к семьям, рассказывайте, какую помощь мы можем оказать: бесплатные секции для детей, образовательные субсидии и любые другие. Нужно максимально по-человечески относиться к ситуации», — цитирует пресс-служба слова губернатора. Дмитрий Артюхов добавил, что органы соцзащиты должны знать каждую семью ямальских участников спецоперации и понимать их потребности. Глава региона также посетил новый отдел департамента, который помогает семьям участников СВО и гражданам, покинувшим Украину, ДНР и ЛНР. Ранее URA.RU сообщало, что в конце октября власти увеличили штат департамента соцзащиты, поскольку возросло количество мер социальной поддержки.