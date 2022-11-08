Власти ЯНАО раскрыли, кто больше всего тратит денег на закупках. Инфографика

Власти ЯНАО: дорожники больше всех тратят на госзакупках

09 ноября 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

«Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» лидирует по сумме контрактов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти раскрыли, у каких организаций в правительственных структурах ЯНАО больше всего трат по сумме контрактов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «„Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО“ — 22,46% от общей суммы контрактов. „Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО“, — 16,52%. „Управление муниципального хозяйства“ — 4,68%. „Управление организации строительства“ — 4,43%. „Управление капитального строительства города Лабытнанги“ — 3,99%», — говорится в сообщении. Также в правительственных структурах есть заказчики, которые лидируют по количеству контрактов. «Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения» имеет 4,94% от общего количества контрактов. Меньше всего контрактов у «Надымской центральной районной больницы», всего 3,11% от общего количества контрактов. Ранее URA.RU рассказывало, что Департамент дорожного хозяйства ЯНАО ищет кампании для капитального ремонта девяти дорог. Максимальная цена контракта более 760 миллионов рублей. Топ заказчиков по сумме контрактов URA.RU Топ заказчиков по количеству контрактов URA.RU

Власти раскрыли, у каких организаций в правительственных структурах ЯНАО больше всего трат по сумме контрактов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «„Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО“ — 22,46% от общей суммы контрактов. „Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО“, — 16,52%. „Управление муниципального хозяйства“ — 4,68%. „Управление организации строительства“ — 4,43%. „Управление капитального строительства города Лабытнанги“ — 3,99%», — говорится в сообщении. Также в правительственных структурах есть заказчики, которые лидируют по количеству контрактов. «Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения» имеет 4,94% от общего количества контрактов. Меньше всего контрактов у «Надымской центральной районной больницы», всего 3,11% от общего количества контрактов. Ранее URA.RU рассказывало, что Департамент дорожного хозяйства ЯНАО ищет кампании для капитального ремонта девяти дорог. Максимальная цена контракта более 760 миллионов рублей.