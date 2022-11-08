Власти раскрыли, у каких организаций в правительственных структурах ЯНАО больше всего трат по сумме контрактов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«„Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО“ — 22,46% от общей суммы контрактов. „Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО“, — 16,52%. „Управление муниципального хозяйства“ — 4,68%. „Управление организации строительства“ — 4,43%. „Управление капитального строительства города Лабытнанги“ — 3,99%», — говорится в сообщении.
Также в правительственных структурах есть заказчики, которые лидируют по количеству контрактов. «Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения» имеет 4,94% от общего количества контрактов. Меньше всего контрактов у «Надымской центральной районной больницы», всего 3,11% от общего количества контрактов.
Ранее URA.RU рассказывало, что Департамент дорожного хозяйства ЯНАО ищет кампании для капитального ремонта девяти дорог. Максимальная цена контракта более 760 миллионов рублей.
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