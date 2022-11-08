Пермского экс-чиновника осудят за непригодное жилье, выданное сиротам

09 ноября 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

В 2019 году сиротам Косинского района выдали квартиры, которые пришлось приводить в нормативное состояние Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пермском крае будут судить бывшего заместителя главы администрации Косинского района. Его обвиняют в халатности при приемке квартир для детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «В 2019 году в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, между администрацией Косинского района и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на приобретение четырех жилых помещений. Обвиняемый, являясь председателем комиссии по приемке данного жилья, проявил преступную небрежность и не обеспечил участие в комиссии специалистов контрольно-надзорных органов», — сообщили в ведомстве. Из-за отсутствия специалистов нарушения, допущенные при строительстве жилых домов, не были выявлены в ходе проведения осмотра жилых помещений. А у других членов комиссии не было специальных знаний в области строительства. В результате детям-сиротам предоставили квартиры непригодные для проживания, а бюджету района был причинен ущерб более четырех миллионов рублей, в том числе затраченных на приведение квартир в нормативное состояние. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением следователи направили в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU сообщало, что сирот в Пермском крае оставили без воды и газа в новом доме. По словам местного жителя, собственники помещений обратились в городскую администрацию, но чиновники заявили, что ничем не могут им помочь.

В Пермском крае будут судить бывшего заместителя главы администрации Косинского района. Его обвиняют в халатности при приемке квартир для детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «В 2019 году в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, между администрацией Косинского района и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на приобретение четырех жилых помещений. Обвиняемый, являясь председателем комиссии по приемке данного жилья, проявил преступную небрежность и не обеспечил участие в комиссии специалистов контрольно-надзорных органов», — сообщили в ведомстве. Из-за отсутствия специалистов нарушения, допущенные при строительстве жилых домов, не были выявлены в ходе проведения осмотра жилых помещений. А у других членов комиссии не было специальных знаний в области строительства. В результате детям-сиротам предоставили квартиры непригодные для проживания, а бюджету района был причинен ущерб более четырех миллионов рублей, в том числе затраченных на приведение квартир в нормативное состояние. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением следователи направили в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU сообщало, что сирот в Пермском крае оставили без воды и газа в новом доме. По словам местного жителя, собственники помещений обратились в городскую администрацию, но чиновники заявили, что ничем не могут им помочь.