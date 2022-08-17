Сирот в Пермском крае оставили без воды и газа в новом доме

В доме сломалось оборудование, отвечающее за подачу воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чусовом (Пермский край) дети-сироты, которых заселили в новый дом по улице Матросова, вынуждены жить без газа и воды. Об этом URA.RU рассказал источник в одной из управляющих компаний города. По его словам, собственники помещений обратились в городскую администрацию, но чиновники заявили, что ничем не могут им помочь.

«Дом по Матросова, 31А был введен в эксплуатацию в 2018 году. Сейчас жильцы остались без газа и воды: вышли из строя насосы и бойлер. В некоторых квартирах начали трескаться стены. Молодые люди обращались в администрацию, но посоветовали искать управляющую компанию, чтобы провести ремонтные работы», — сказал собеседник URA.RU.

В местной администрации агентству заявили, что информация по отсутствию водоснабжения в указанном доме в мэрию не поступала. В пресс-службе администрации Чусового также добавили, что пытались найти управляющую компанию на обслуживание дома, который является муниципальной собственности, однако желающих не нашлось.

«Со стороны уполномоченного органа местного самоуправления, неоднократно объявлялся конкурс по отбору УК, но заявок не поступало. Очередной конкурс будет объявлен до конца августа текущего года. На период проведения конкурсных процедур, устранением аварийных ситуаций осуществляется МУП „Горводоканал“, МУП „Гортеплоэнерго“», — заверили чиновники.

URA.RU рассказывало, что некачественно построенные для детей-сирот дома в городах Пермь и Добрянка стали поводом для судебных разбирательств. Так, в Добрянке на скамье подсудимых оказался сын экс-депутата краевого законодательного собрания Виктора Плюснина Егор. Его фирма участвовала в возведении дома по улице Герцена. А в Перми директора стройкомпании, по вине которой дома для сирот оказались непригодны для проживания, отправили в колонию.