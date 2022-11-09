Жителя Каменска-Уральского обвинили в совращении школьницы

Следователи не комментируют ситуацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мужчину из Каменска-Уральского (Свердловская область) обвинили том, что он, будучи пьяным, переспал с 15-летней школьницей, а затем с ее мамой, к которой пришел в гости. Об этом сообщили местные жители.

«Женщина пригласила его к себе домой. Школьница была там же. <…> Когда девушка сильно опьянела, он переспал с ней, а потом и с ее мамой», — приводит портал Е1 слова местной жительницы.

Инцидент произошел, когда мужчина и его жертвы были пьяны, подчеркнула собеседница портала. По ее версии, девочка пожаловалась силовикам о произошедшем, после чего началось расследование. Если вина свердловчанина подтвердится, он может попасть в колонию на четыре года.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.