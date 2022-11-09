Жителя Каменска-Уральского обвинили в совращении школьницы

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
Следователи не комментируют ситуацию Фото:

Мужчину из Каменска-Уральского (Свердловская область) обвинили том, что он, будучи пьяным, переспал с 15-летней школьницей, а затем с ее мамой, к которой пришел в гости. Об этом сообщили местные жители.

«Женщина пригласила его к себе домой. Школьница была там же. <…> Когда девушка сильно опьянела, он переспал с ней, а потом и с ее мамой», — приводит портал Е1 слова местной жительницы.

Инцидент произошел, когда мужчина и его жертвы были пьяны, подчеркнула собеседница портала. По ее версии, девочка пожаловалась силовикам о произошедшем, после чего началось расследование. Если вина свердловчанина подтвердится, он может попасть в колонию на четыре года.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

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Мужчину из Каменска-Уральского (Свердловская область) обвинили том, что он, будучи пьяным, переспал с 15-летней школьницей, а затем с ее мамой, к которой пришел в гости. Об этом сообщили местные жители. «Женщина пригласила его к себе домой. Школьница была там же. <…> Когда девушка сильно опьянела, он переспал с ней, а потом и с ее мамой», — приводит портал Е1 слова местной жительницы. Инцидент произошел, когда мужчина и его жертвы были пьяны, подчеркнула собеседница портала. По ее версии, девочка пожаловалась силовикам о произошедшем, после чего началось расследование. Если вина свердловчанина подтвердится, он может попасть в колонию на четыре года. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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