Пригожин: решение Суровикина говорит о его готовности отвечать за жизни солдат

09 ноября 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

Оставаться в Херсоне небезопасно не только для солдат, но и для мирного населения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение отвести российские войска на левый берег Днепра говорит о готовности командования группировки брать на себя ответственность за жизнь солдат. Об этом заявил создатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин. «Это непростое решение. Суровикин без страха взял на себя всю полноту принятия решений», — заявил Пригожин РИА Новости. Он подчеркнул, что вывод с минимальными потерями войск, фактически находящихся в окружении на территории противника, полностью отрезанных от путей снабжения, — величайшее достижение Суровикина, оно демонстрирует личные качества командующего. «Суровикин… прекрасно знает, какие шаги будут в будущем», — сказал Пригожин. Ранее генерал армии Сергей Суровикин сообщил о решении отвести войска из Херсона и с правого берега Днепра и занять оборону на левом берегу реки. Такое решение было принято, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск. На данный момент снабжать Херсон продовольствием практически невозможно, а постоянные обстрелы ВСУ угрожают жизни мирных жителей. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поддержал это решение, отметив, что в приоритете у российской армии — сохранение жизни не только военных, но и гражданского населения. Ситуация, складывающаяся в Херсонской области, — одна из самых тяжелых в зоне СВО.

Решение отвести российские войска на левый берег Днепра говорит о готовности командования группировки брать на себя ответственность за жизнь солдат. Об этом заявил создатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин. «Это непростое решение. Суровикин без страха взял на себя всю полноту принятия решений», — заявил Пригожин РИА Новости. Он подчеркнул, что вывод с минимальными потерями войск, фактически находящихся в окружении на территории противника, полностью отрезанных от путей снабжения, — величайшее достижение Суровикина, оно демонстрирует личные качества командующего. «Суровикин… прекрасно знает, какие шаги будут в будущем», — сказал Пригожин. Ранее генерал армии Сергей Суровикин сообщил о решении отвести войска из Херсона и с правого берега Днепра и занять оборону на левом берегу реки. Такое решение было принято, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск. На данный момент снабжать Херсон продовольствием практически невозможно, а постоянные обстрелы ВСУ угрожают жизни мирных жителей. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поддержал это решение, отметив, что в приоритете у российской армии — сохранение жизни не только военных, но и гражданского населения. Ситуация, складывающаяся в Херсонской области, — одна из самых тяжелых в зоне СВО.