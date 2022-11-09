NBC News: зима подтолкнет Украину к переговорам с Россией

10 ноября 2022 в 00:59 Размер текста - 17 +

Западные эксперты считают, что линия фронта на Украине скоро стабилизируется Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные военные чиновники считают, что зимой линия фронта на Украине стабилизируется, и это обстоятельство может подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров. Об этом сообщает NBC News, со ссылкой на чиновников министерства обороны западных стран, пожелавших сохранить анонимность. «Зимой все замедляется», — сказал один западный чиновник, непосредственно знакомый с военными операциями. «Потенциал для переговоров есть. Мы хотели бы, чтобы это произошло», — добавил другой собеседник издания. Западные военные эксперты уверены, что линия фронта на Украине скоро стабилизируется, и нужны будут дипломатические переговоры для разрешения конфликта между государствами. Российской армией создана глубоко эшелонированная линия обороны, способная остановить ВСУ. Ранее URA.RU рассказало о заявлении посла РФ в Великобритании Андрея Келина, который указал Западу на ошибочную линию поддержки Украины. Посол заявил, что у Украины нет шансов на победу в противостоянии с Россией. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, после этого стороны проводили переговоры, но не пришли к общему мнению. Обсуждение было приостановлено.

Западные военные чиновники считают, что зимой линия фронта на Украине стабилизируется, и это обстоятельство может подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров. Об этом сообщает NBC News, со ссылкой на чиновников министерства обороны западных стран, пожелавших сохранить анонимность. «Зимой все замедляется», — сказал один западный чиновник, непосредственно знакомый с военными операциями. «Потенциал для переговоров есть. Мы хотели бы, чтобы это произошло», — добавил другой собеседник издания. Западные военные эксперты уверены, что линия фронта на Украине скоро стабилизируется, и нужны будут дипломатические переговоры для разрешения конфликта между государствами. Российской армией создана глубоко эшелонированная линия обороны, способная остановить ВСУ. Ранее URA.RU рассказало о заявлении посла РФ в Великобритании Андрея Келина, который указал Западу на ошибочную линию поддержки Украины. Посол заявил, что у Украины нет шансов на победу в противостоянии с Россией. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, после этого стороны проводили переговоры, но не пришли к общему мнению. Обсуждение было приостановлено.