Западные военные чиновники считают, что зимой линия фронта на Украине стабилизируется, и это обстоятельство может подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров. Об этом сообщает NBC News, со ссылкой на чиновников министерства обороны западных стран, пожелавших сохранить анонимность.
«Зимой все замедляется», — сказал один западный чиновник, непосредственно знакомый с военными операциями. «Потенциал для переговоров есть. Мы хотели бы, чтобы это произошло», — добавил другой собеседник издания.
Западные военные эксперты уверены, что линия фронта на Украине скоро стабилизируется, и нужны будут дипломатические переговоры для разрешения конфликта между государствами. Российской армией создана глубоко эшелонированная линия обороны, способная остановить ВСУ.
Ранее URA.RU рассказало о заявлении посла РФ в Великобритании Андрея Келина, который указал Западу на ошибочную линию поддержки Украины. Посол заявил, что у Украины нет шансов на победу в противостоянии с Россией. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, после этого стороны проводили переговоры, но не пришли к общему мнению. Обсуждение было приостановлено.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
Западные военные чиновники считают, что зимой линия фронта на Украине стабилизируется, и это обстоятельство может подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров. Об этом сообщает NBC News, со ссылкой на чиновников министерства обороны западных стран, пожелавших сохранить анонимность. «Зимой все замедляется», — сказал один западный чиновник, непосредственно знакомый с военными операциями. «Потенциал для переговоров есть. Мы хотели бы, чтобы это произошло», — добавил другой собеседник издания. Западные военные эксперты уверены, что линия фронта на Украине скоро стабилизируется, и нужны будут дипломатические переговоры для разрешения конфликта между государствами. Российской армией создана глубоко эшелонированная линия обороны, способная остановить ВСУ. Ранее URA.RU рассказало о заявлении посла РФ в Великобритании Андрея Келина, который указал Западу на ошибочную линию поддержки Украины. Посол заявил, что у Украины нет шансов на победу в противостоянии с Россией. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, после этого стороны проводили переговоры, но не пришли к общему мнению. Обсуждение было приостановлено.