09 ноября 2022

NBC News: зима подтолкнет Украину к переговорам с Россией

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво
Западные эксперты считают, что линия фронта на Украине скоро стабилизируется Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные военные чиновники считают, что зимой линия фронта на Украине стабилизируется, и это обстоятельство может подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров. Об этом сообщает NBC News, со ссылкой на чиновников министерства обороны западных стран, пожелавших сохранить анонимность.

«Зимой все замедляется», — сказал один западный чиновник, непосредственно знакомый с военными операциями. «Потенциал для переговоров есть. Мы хотели бы, чтобы это произошло», — добавил другой собеседник издания.

Западные военные эксперты уверены, что линия фронта на Украине скоро стабилизируется, и нужны будут дипломатические переговоры для разрешения конфликта между государствами. Российской армией создана глубоко эшелонированная линия обороны, способная остановить ВСУ.

Ранее URA.RU рассказало о заявлении посла РФ в Великобритании Андрея Келина, который указал Западу на ошибочную линию поддержки Украины. Посол заявил, что у Украины нет шансов на победу в противостоянии с Россией. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, после этого стороны проводили переговоры, но не пришли к общему мнению. Обсуждение было приостановлено.

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Западные военные чиновники считают, что зимой линия фронта на Украине стабилизируется, и это обстоятельство может подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров. Об этом сообщает NBC News, со ссылкой на чиновников министерства обороны западных стран, пожелавших сохранить анонимность. «Зимой все замедляется», — сказал один западный чиновник, непосредственно знакомый с военными операциями. «Потенциал для переговоров есть. Мы хотели бы, чтобы это произошло», — добавил другой собеседник издания. Западные военные эксперты уверены, что линия фронта на Украине скоро стабилизируется, и нужны будут дипломатические переговоры для разрешения конфликта между государствами. Российской армией создана глубоко эшелонированная линия обороны, способная остановить ВСУ. Ранее URA.RU рассказало о заявлении посла РФ в Великобритании Андрея Келина, который указал Западу на ошибочную линию поддержки Украины. Посол заявил, что у Украины нет шансов на победу в противостоянии с Россией. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, после этого стороны проводили переговоры, но не пришли к общему мнению. Обсуждение было приостановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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