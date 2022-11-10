JPost спрогнозировал мир, в котором правит Россия и Китай

Многополярность постепенно выходит на международную арену, сообщает издание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Сенат США в 2022 году

Обостряющаяся борьба за сферы влияния в США в конечном итоге приведет к полному изменению стратегического баланса сил и перестройке существующего мирового порядка в пользу России и Китая. Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post.

«Действительно, многополярность постепенно выходит на международную арену. Мир больше не поддерживает американское лидерство. Усиливается даже склонность, особенно в Африке и на Ближнем Востоке, к Китаю и России», — сообщается в аналитическом материале издания.

Также газета сообщает о надвигающемся расколе в Европейском блоке, который начался из-за спонсирования украинского конфликта. «Скорее всего, мы увидим новую геостратегическую реальность, соответствующую состоянию дел в этом исторически значимом периоде».

Далее авторы приходят к выводу, что из-за многих факторов новой глобальной политики происходят быстрые изменения глобального ландшафта. «Еще несколько лет назад никто и подумать не мог, что в Буркина-Фасо и Мали будут развеваться российские флаги», — резюмировали они.

По указу президента Владимира Путина Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. После этого многие страны Запада стали вводить против России санкции и оказывать военную помощь Украине. Однако они не учли «обратный эффект» от санкций, который сейчас постепенно разрушает экономики самих стран.