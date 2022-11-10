Российские военные улучшат разведку за счет НАТО

10 ноября 2022 в 08:16 Размер текста - 17 +

Разведка РФ будет модернизировать систему в связи с учетом опыта НАТО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Скрытность российской разведки планируется улучшить по опыту Украины, учитывая помощь НАТО Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник. «Блок НАТО осуществляет поддержку украинских Вооруженных сил различными разведывательными средствами. В этой связи проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи», — сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что скрытность разведки заключается в сложности определения комплекса связи, а также степени вероятности того, насколько получится определить содержимое информации. Ситуация на Украине позволила понять России разведывательные возможности НАТО. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса и демилитаризации страны. США и страны Запада активно оказывают украинской стороне всевозможную помощь, от финансовой, до военной и разведывательной.

Скрытность российской разведки планируется улучшить по опыту Украины, учитывая помощь НАТО Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник. «Блок НАТО осуществляет поддержку украинских Вооруженных сил различными разведывательными средствами. В этой связи проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи», — сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что скрытность разведки заключается в сложности определения комплекса связи, а также степени вероятности того, насколько получится определить содержимое информации. Ситуация на Украине позволила понять России разведывательные возможности НАТО. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса и демилитаризации страны. США и страны Запада активно оказывают украинской стороне всевозможную помощь, от финансовой, до военной и разведывательной.