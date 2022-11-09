09 ноября 2022

Вооруженный мужчина стрелял возле школы в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
На месте стрельбы работает полиция и МЧС Фото:

В городе Щучье Курганской области вооруженный мужчина стрелял возле школы №1. На месте работают силовики. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу же несколько источников.

«Возле школы №1 в Щучье стрельба. Всех учеников отправили по домам. Работает полиция и МЧС», — рассказал инсайдер.

По данным другого источника, стрелка уже обезвредили. «Силовики оттеснили стрелка от жилых зданий в лес и там задержали», — сообщил источник.

В пресс-службу УМВД России по Курганской области и региональный департамент информационной и внутренней политики направлены вопросы по теме. В ведомствах обещали предоставить комментарии в ближайшее время.

Обновлено в 10:07: очевидцы сообщили, что сейчас у школы все спокойно и пусто. Вторую смену в школе не отметили. По предварительным данным пострадавших нет.

Сейчас возле школы в Щучье спокойная обстановка

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В городе Щучье Курганской области вооруженный мужчина стрелял возле школы №1. На месте работают силовики. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу же несколько источников. «Возле школы №1 в Щучье стрельба. Всех учеников отправили по домам. Работает полиция и МЧС», — рассказал инсайдер. По данным другого источника, стрелка уже обезвредили. «Силовики оттеснили стрелка от жилых зданий в лес и там задержали», — сообщил источник. В пресс-службу УМВД России по Курганской области и региональный департамент информационной и внутренней политики направлены вопросы по теме. В ведомствах обещали предоставить комментарии в ближайшее время. Обновлено в 10:07: очевидцы сообщили, что сейчас у школы все спокойно и пусто. Вторую смену в школе не отметили. По предварительным данным пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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