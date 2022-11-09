Вооруженный мужчина стрелял возле школы в Курганской области

На месте стрельбы работает полиция и МЧС Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В городе Щучье Курганской области вооруженный мужчина стрелял возле школы №1. На месте работают силовики. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу же несколько источников.

«Возле школы №1 в Щучье стрельба. Всех учеников отправили по домам. Работает полиция и МЧС», — рассказал инсайдер.

По данным другого источника, стрелка уже обезвредили. «Силовики оттеснили стрелка от жилых зданий в лес и там задержали», — сообщил источник.

В пресс-службу УМВД России по Курганской области и региональный департамент информационной и внутренней политики направлены вопросы по теме. В ведомствах обещали предоставить комментарии в ближайшее время.

Обновлено в 10:07: очевидцы сообщили, что сейчас у школы все спокойно и пусто. Вторую смену в школе не отметили. По предварительным данным пострадавших нет.