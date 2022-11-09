Из администрации Челябинска уволился ключевой вице-мэр

Владимир Шамне работал в мэрии Челябинска с
Замглавы администрации Челябинска Владимир Шамне покинул свой пост. Эту информацию 10 ноября подтвердили URA.RU в мэрии областного центра.
«Трудовой договор с замглавы города по строительству Владимиром Шамне расторгнут в связи с его переходом на новое место работы. Он займет заместителя главы Калининского района по благоустройству», — пояснили URA.RU в мэрии.
Временно исполнять обязанности Шамне в мэрии Челябинска будет начальник управления градостроительных разрешений Александр Перемыкин. Его предешественник работал в администрации столицы Южного Урала с августа 2019 года.
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