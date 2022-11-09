09 ноября 2022
08 ноября 2022

Из администрации Челябинска уволился ключевой вице-мэр

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол с застройщиками. Челябинск, шамне владимир
Владимир Шамне работал в мэрии Челябинска с Фото:

Замглавы администрации Челябинска Владимир Шамне покинул свой пост. Эту информацию 10 ноября подтвердили URA.RU в мэрии областного центра.

«Трудовой договор с замглавы города по строительству Владимиром Шамне расторгнут в связи с его переходом на новое место работы. Он займет заместителя главы Калининского района по благоустройству», — пояснили URA.RU в мэрии.

Временно исполнять обязанности Шамне в мэрии Челябинска будет начальник управления градостроительных разрешений Александр Перемыкин. Его предешественник работал в администрации столицы Южного Урала с августа 2019 года.

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Замглавы администрации Челябинска Владимир Шамне покинул свой пост. Эту информацию 10 ноября подтвердили URA.RU в мэрии областного центра. «Трудовой договор с замглавы города по строительству Владимиром Шамне расторгнут в связи с его переходом на новое место работы. Он займет заместителя главы Калининского района по благоустройству», — пояснили URA.RU в мэрии. Временно исполнять обязанности Шамне в мэрии Челябинска будет начальник управления градостроительных разрешений Александр Перемыкин. Его предешественник работал в администрации столицы Южного Урала с августа 2019 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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