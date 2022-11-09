На Свердловскую область надвигаются снег и морозы

В Екатеринбурге похолодает до минус 17 градусов

Всю следующую неделю Свердловскую область будет заметать снегом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области на неделе с 14 по 20 ноября столбик термометра ночью опустится до -17 градусов. Минусовая температура будет и в дневное время. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

«В понедельник днем ожидается -2, ночью температура опуститься до -9 градусов. Также ожидается небольшой снег. Во вторник, 15 ноября, днем за окном будет -10 градусов, ночью столбик термометра опуститься до -16 градусов», — указано на сайте.

Всю следующую неделю ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. Самая холодная ночь будет со среды на четверг — до минус 17 градусов.