Курганские власти раскрыли подробности стрельбы возле школы

Власти Курганской области сообщили, что вооруженный мужчина в городе Щучье стрелял по проезжающим автомобилям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«10 ноября житель города Щучье открыл стрельбу по проезжающим автомобилям из карабина. Силами сотрудников полиции и Росгвардии злоумышленник был задержан, оружие изъято», — сообщили в пресс-службе. В связи с тем, что рядом с местом стрельбы находилось здание школы №1, были отменены школьные уроки. Сейчас занятия уже возобновлены.
Ранее URA.RU писало, что вооруженный мужчина стрелял возле школы в Курганской области. По данным источников, стрелка задержали, никто не пострадал.
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