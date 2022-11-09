Курганские власти раскрыли подробности стрельбы возле школы

Курганское правительство: мужчина в Щучье стрелял по автомобилям

10 ноября 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

По данным правительства региона, мужчина стрелял по проезжающим автомобилям Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти Курганской области сообщили, что вооруженный мужчина в городе Щучье стрелял по проезжающим автомобилям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «10 ноября житель города Щучье открыл стрельбу по проезжающим автомобилям из карабина. Силами сотрудников полиции и Росгвардии злоумышленник был задержан, оружие изъято», — сообщили в пресс-службе. В связи с тем, что рядом с местом стрельбы находилось здание школы №1, были отменены школьные уроки. Сейчас занятия уже возобновлены. Ранее URA.RU писало, что вооруженный мужчина стрелял возле школы в Курганской области. По данным источников, стрелка задержали, никто не пострадал.

Власти Курганской области сообщили, что вооруженный мужчина в городе Щучье стрелял по проезжающим автомобилям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «10 ноября житель города Щучье открыл стрельбу по проезжающим автомобилям из карабина. Силами сотрудников полиции и Росгвардии злоумышленник был задержан, оружие изъято», — сообщили в пресс-службе. В связи с тем, что рядом с местом стрельбы находилось здание школы №1, были отменены школьные уроки. Сейчас занятия уже возобновлены. Ранее URA.RU писало, что вооруженный мужчина стрелял возле школы в Курганской области. По данным источников, стрелка задержали, никто не пострадал.