09 ноября 2022

Курганские власти раскрыли подробности стрельбы возле школы

Курганское правительство: мужчина в Щучье стрелял по автомобилям
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
По данным правительства региона, мужчина стрелял по проезжающим автомобилям Фото:

Власти Курганской области сообщили, что вооруженный мужчина в городе Щучье стрелял по проезжающим автомобилям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«10 ноября житель города Щучье открыл стрельбу по проезжающим автомобилям из карабина. Силами сотрудников полиции и Росгвардии злоумышленник был задержан, оружие изъято», — сообщили в пресс-службе. В связи с тем, что рядом с местом стрельбы находилось здание школы №1, были отменены школьные уроки. Сейчас занятия уже возобновлены.

Ранее URA.RU писало, что вооруженный мужчина стрелял возле школы в Курганской области. По данным источников, стрелка задержали, никто не пострадал.

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Власти Курганской области сообщили, что вооруженный мужчина в городе Щучье стрелял по проезжающим автомобилям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «10 ноября житель города Щучье открыл стрельбу по проезжающим автомобилям из карабина. Силами сотрудников полиции и Росгвардии злоумышленник был задержан, оружие изъято», — сообщили в пресс-службе. В связи с тем, что рядом с местом стрельбы находилось здание школы №1, были отменены школьные уроки. Сейчас занятия уже возобновлены. Ранее URA.RU писало, что вооруженный мужчина стрелял возле школы в Курганской области. По данным источников, стрелка задержали, никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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