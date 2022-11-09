09 ноября 2022

Суд принял решение по делу экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

Октябрьский суд перенес заседание по Ройзману из-за проблем у ответчика
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Ройзман у ОП7 и в Октябрьском районном суде. Екатеринбург , ройзман евгений
Евгению Ройзману вменяют организацию незаконных митингов Фото:

Октябрьский районный суд Екатеринбурга в очередной раз перенес заседание по делу экс-мэра города Евгения Ройзмана, обвиняемого в организации незаконных митингов, в результате которых сотрудники полиции получили ущерб. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU.

«Судья перенесла заседание на 18 ноября из-за проблем у ответчика Серебренникова, который, как и его адвокат, не может участвовать в заседании. К тому же ответчица Райх до сих пор не получила извещение о суде», — сообщил корреспондент.

В рамках возбужденного в отношении Ройзмана дела сотрудники МВД просили выплатить полмиллиона за ущерб, полученный во время протестов, организованных экс-мэром и его сторонниками в конце января 2021 года. Силовики в день митинга задержали 83 человека. Во время заседания 7 октября полицейские не смогли распечатать финансовые документы для предоставления адвокатам. Причина — в нехватке бумаги у сотрудников ГУ МВД.

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга в очередной раз перенес заседание по делу экс-мэра города Евгения Ройзмана, обвиняемого в организации незаконных митингов, в результате которых сотрудники полиции получили ущерб. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU. «Судья перенесла заседание на 18 ноября из-за проблем у ответчика Серебренникова, который, как и его адвокат, не может участвовать в заседании. К тому же ответчица Райх до сих пор не получила извещение о суде», — сообщил корреспондент. В рамках возбужденного в отношении Ройзмана дела сотрудники МВД просили выплатить полмиллиона за ущерб, полученный во время протестов, организованных экс-мэром и его сторонниками в конце января 2021 года. Силовики в день митинга задержали 83 человека. Во время заседания 7 октября полицейские не смогли распечатать финансовые документы для предоставления адвокатам. Причина — в нехватке бумаги у сотрудников ГУ МВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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