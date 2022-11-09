Группа «На-На» променяла Пермь на Казахстан

Музыканты «На-На» отменили концерт в Перми

Музыканты предпочли спеть в Казахстане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Организаторы концерта группы «На-На» в Перми сообщили об отмене шоу «по техническим причинам». Судя по сервису продаж билетов, купить их пермяки не спешили, а музыканты решили отправиться в тур по Казахстану.

«Тур группы „НА-НА“ отменяется по техническим причинам. Приносим извинения», — говорится на странице пермского концерта в соцсети «ВКонтакте».

Концерт должен был состояться 18 ноября в клубе «Свобода». Билеты до сих пор можно приобрести на сервисе «Яндекс. Афиша» — место за столиком в VIP-зоне стоит пять тысяч рублей, все места свободны. Между тем, на сайте группы в расписании музыкантов в ноябре стоит большой тур по Казахстану. С 11 по 26 ноября «На-На» выступит, в частности, в Астане, Алматы и Павлодаре.