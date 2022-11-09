Курганский университет сообщил о смерти преподавателя

10 ноября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

В КГУ сообщили о смерти преподавателя философии Татьяны Кирик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 10 ноября умерла преподаватель философии Курганского госуниверситета (КГУ) Татьяна Кирик. Об этом говорится в официальной группе КГУ в соцсети «ВКонтакте». «10 ноября скоропостижно скончалась доцент кафедры социологии, социальной работы и организации работы с молодежью, кандидат философских наук Татьяна Кирик», — указано в посте. Администрация университета, а также сотрудники и преподаватели учреждения приносят соболезнования родным и друзьям Кирик. Информация о времени и месте прощания будет известна позже. Как отмечают в пресс-службе КГУ, Кирик — выпускница физико-математический факультета КГПИ. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации в 2004 года она занимала должность старшего преподавателя, а позже — доцента кафедры философии. Некоторое время Кирик являлась руководителем научно-исследовательского отдела университета, а с октября 2021 года занимала должность заместителя председателя регионального отделения Российского общества «Знание». Преподаватель КГУ Татьяна Кирик скоропостижно умерла 10 ноября 2022 года Курганский госуниверситет, соцсеть «ВКонтакте»

В Кургане 10 ноября умерла преподаватель философии Курганского госуниверситета (КГУ) Татьяна Кирик. Об этом говорится в официальной группе КГУ в соцсети «ВКонтакте». «10 ноября скоропостижно скончалась доцент кафедры социологии, социальной работы и организации работы с молодежью, кандидат философских наук Татьяна Кирик», — указано в посте. Администрация университета, а также сотрудники и преподаватели учреждения приносят соболезнования родным и друзьям Кирик. Информация о времени и месте прощания будет известна позже. Как отмечают в пресс-службе КГУ, Кирик — выпускница физико-математический факультета КГПИ. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации в 2004 года она занимала должность старшего преподавателя, а позже — доцента кафедры философии. Некоторое время Кирик являлась руководителем научно-исследовательского отдела университета, а с октября 2021 года занимала должность заместителя председателя регионального отделения Российского общества «Знание».