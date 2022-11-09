19-летний житель Щучья, стрелявший по автомобилям, украл карабин и патроны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Молодой человек, устроивший стрельбу по машинам в Щучье Курганской области, похитил карабин и патроны из автомобиля местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Щучье 2003 года рождения стрелял из оружия, которое незадолго до этого похитил из автомобиля местного жителя. В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно — оперативная группа. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Ранее URA.RU писал, что в городе Щучье Курганской области вооруженный мужчина открыл стрельбу на улице из карабина. В ведомстве отметили, что сообщение о стрельбе на улице Щучья поступило утром в отдел полиции. Сотрудники полиции и Росгвардии оттеснили стрелявшего от городских объектов, заблокировали и задержали.