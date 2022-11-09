09 ноября 2022

Курганец, стрелявший по машинам, украл карабин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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19-летний житель Щучья, стрелявший по автомобилям, украл карабин и патроны Фото:

Молодой человек, устроивший стрельбу по машинам в Щучье Курганской области, похитил карабин и патроны из автомобиля местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Щучье 2003 года рождения стрелял из оружия, которое незадолго до этого похитил из автомобиля местного жителя. В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно — оперативная группа. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Ранее URA.RU писал, что в городе Щучье Курганской области вооруженный мужчина открыл стрельбу на улице из карабина. В ведомстве отметили, что сообщение о стрельбе на улице Щучья поступило утром в отдел полиции. Сотрудники полиции и Росгвардии оттеснили стрелявшего от городских объектов, заблокировали и задержали.

В Щучье задержали 19-летнего жителя, который открыл стрельбу из карабина по автомобилям

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Молодой человек, устроивший стрельбу по машинам в Щучье Курганской области, похитил карабин и патроны из автомобиля местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. «Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Щучье 2003 года рождения стрелял из оружия, которое незадолго до этого похитил из автомобиля местного жителя. В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно — оперативная группа. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. Ранее URA.RU писал, что в городе Щучье Курганской области вооруженный мужчина открыл стрельбу на улице из карабина. В ведомстве отметили, что сообщение о стрельбе на улице Щучья поступило утром в отдел полиции. Сотрудники полиции и Росгвардии оттеснили стрелявшего от городских объектов, заблокировали и задержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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