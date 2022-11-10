Путин дал срочное задание Мишустину и Шойгу по проведению спецоперации

Путин поручил Мишустину и Шойгу обеспечить военных всем необходимым на СВО

Владимир Путин поручил организовать обеспечение российских военных всем необходимым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин выдал главе правительства РФ Михаилу Мишустину и главе Мионобороны РФ Сергею Шойгу перечень поручений, которые необходимо выполнить в сжатые сроки. Он составлен по итогам совещаниями с членами Координационного совета.

Координационному совету необходимо завершить определение целевого задания по обеспечению военных РФ всем необходимым. Ответственным за это назначен Мишустин. Правительству также необходимо предложить способ контроля за расходованием бюджетных средств на проведение СВО.

Мишустин и Шойгу по поручению Путины должны, помимо прочего, сформировать эффективный механизм для передачи информации между подразделениями на СВО и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств.

Также им необходимо привести нормативы в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе спецоперации на Украине, «с учетом интенсивности использования и износа материальных средств».

Срок выполнения этих поручений до 14 ноября. Придумать механизм отслеживания бюджетных средств необходимо уже к 11 ноября.