09 ноября 2022
08 ноября 2022

Департамент здравоохранения Тюменской области блокирует обращения граждан. Скрин

Департамент здравоохранения Тюменской области блокирует обращения граждан. Скрин
© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника №3. Тюмень, коридор, очередь , поликлиника, пациенты, люди в масках
Тюменку заблокировал официальный аккаунт здравоохранения области в соцсети «ВКонтакте» Фото:

Тюменка обратилась за помощью в официальный аккаунт здравоохранения области в социальной сети «ВКонтакте», но после нескольких сообщений была заблокирована. Об этом жительница региона написала в социальных сетях.

«Оказывается на аккаунте нам предоставляют только справочную информацию. На мои вопросы ответа я не получила, так помимо этого меня еще и заблокировали», — поделилась Алена Усольцева.

В департаменте здравоохранения агентству сообщили, что блокировка жительницы области произошла по технической ошибке. В настоящий момент для тюменки открыт доступ к сообщениям. Также в департаменте подчеркнули, что сообщения на аккаунт в соцсети не являются официальными обращениями. «Гражданка была проинформирована, что цель сообщества — своевременное информирование жителей региона, а обращения можно направить почтой, лично или позвонить по горячей линии», — сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Скриншот диалог официального аккаунта департамента здравоохранения области и тюменки
Фото:

Аккаунт заблокировал отправку сообщений от тюменки
Фото:

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Тюменка обратилась за помощью в официальный аккаунт здравоохранения области в социальной сети «ВКонтакте», но после нескольких сообщений была заблокирована. Об этом жительница региона написала в социальных сетях. «Оказывается на аккаунте нам предоставляют только справочную информацию. На мои вопросы ответа я не получила, так помимо этого меня еще и заблокировали», — поделилась Алена Усольцева. В департаменте здравоохранения агентству сообщили, что блокировка жительницы области произошла по технической ошибке. В настоящий момент для тюменки открыт доступ к сообщениям. Также в департаменте подчеркнули, что сообщения на аккаунт в соцсети не являются официальными обращениями. «Гражданка была проинформирована, что цель сообщества — своевременное информирование жителей региона, а обращения можно направить почтой, лично или позвонить по горячей линии», — сообщили в областном департаменте здравоохранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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