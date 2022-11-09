Департамент здравоохранения Тюменской области блокирует обращения граждан. Скрин

Департамент здравоохранения Тюменской области блокирует обращения граждан. Скрин

10 ноября 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Тюменку заблокировал официальный аккаунт здравоохранения области в соцсети «ВКонтакте» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменка обратилась за помощью в официальный аккаунт здравоохранения области в социальной сети «ВКонтакте», но после нескольких сообщений была заблокирована. Об этом жительница региона написала в социальных сетях. «Оказывается на аккаунте нам предоставляют только справочную информацию. На мои вопросы ответа я не получила, так помимо этого меня еще и заблокировали», — поделилась Алена Усольцева. В департаменте здравоохранения агентству сообщили, что блокировка жительницы области произошла по технической ошибке. В настоящий момент для тюменки открыт доступ к сообщениям. Также в департаменте подчеркнули, что сообщения на аккаунт в соцсети не являются официальными обращениями. «Гражданка была проинформирована, что цель сообщества — своевременное информирование жителей региона, а обращения можно направить почтой, лично или позвонить по горячей линии», — сообщили в областном департаменте здравоохранения. Скриншот диалог официального аккаунта департамента здравоохранения области и тюменки Фото: Алена Усольцева Аккаунт заблокировал отправку сообщений от тюменки Фото: Алена Усольцева

Тюменка обратилась за помощью в официальный аккаунт здравоохранения области в социальной сети «ВКонтакте», но после нескольких сообщений была заблокирована. Об этом жительница региона написала в социальных сетях. «Оказывается на аккаунте нам предоставляют только справочную информацию. На мои вопросы ответа я не получила, так помимо этого меня еще и заблокировали», — поделилась Алена Усольцева. В департаменте здравоохранения агентству сообщили, что блокировка жительницы области произошла по технической ошибке. В настоящий момент для тюменки открыт доступ к сообщениям. Также в департаменте подчеркнули, что сообщения на аккаунт в соцсети не являются официальными обращениями. «Гражданка была проинформирована, что цель сообщества — своевременное информирование жителей региона, а обращения можно направить почтой, лично или позвонить по горячей линии», — сообщили в областном департаменте здравоохранения.