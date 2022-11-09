В список входит три вида имущества мобилизованного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Правительство Тюменской области подготовило для мобилизованных список необходимых вещей, который положен военному, отправляющемуся в зону СВО. Перечень опубликовала супруга мобилизованного тюменца в закрытом чате жен мобилизованных.

«Муж вчера скинул что дадут перед отправкой на Андреевском», — написала Анастасия Щ. в закрытом чате жен мобилизованных «Мобилизация М72». К своему сообщению она прикрепила фото самого списка.

Согласно перечню оперштаба по призыву и мобилизации Тюменской области, список необходимых вещей составлен с учетом опыта нахождения в зоне СВО. Власти должны предоставить мобилизованным следующее имущество: вещевое (верхняя одежда, нижнее белье, обувь), туристическое (рюкзак, спальный мешок, дождевик) и специальное (аптечка, тактические предметы первой необходимости).

Агентство направило запрос в инфоцентр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.

9 ноября с тюменского жд-вокзала состоялась отправка мобилизованных в зону СВО. Перед бойцами и их родственниками выступил губернатор Александр Моор. В своем обращении глава региона сравнил подвиг мобилизованных с подвигом солдат Великой Отечественной войны.