09 ноября 2022
08 ноября 2022

Власти Тюмени утвердили список вещей для мобилизованных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Свердловская область, призывной пункт, рюкзак, мобилизация, российский триколор, призыв в армию
В список входит три вида имущества мобилизованного Фото:
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Правительство Тюменской области подготовило для мобилизованных список необходимых вещей, который положен военному, отправляющемуся в зону СВО. Перечень опубликовала супруга мобилизованного тюменца в закрытом чате жен мобилизованных.

«Муж вчера скинул что дадут перед отправкой на Андреевском», — написала Анастасия Щ. в закрытом чате жен мобилизованных «Мобилизация М72». К своему сообщению она прикрепила фото самого списка.

Согласно перечню оперштаба по призыву и мобилизации Тюменской области, список необходимых вещей составлен с учетом опыта нахождения в зоне СВО. Власти должны предоставить мобилизованным следующее имущество: вещевое (верхняя одежда, нижнее белье, обувь), туристическое (рюкзак, спальный мешок, дождевик) и специальное (аптечка, тактические предметы первой необходимости).

Агентство направило запрос в инфоцентр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.

9 ноября с тюменского жд-вокзала состоялась отправка мобилизованных в зону СВО. Перед бойцами и их родственниками выступил губернатор Александр Моор. В своем обращении глава региона сравнил подвиг мобилизованных с подвигом солдат Великой Отечественной войны.

Список составлен по опыту участников СВО

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Правительство Тюменской области подготовило для мобилизованных список необходимых вещей, который положен военному, отправляющемуся в зону СВО. Перечень опубликовала супруга мобилизованного тюменца в закрытом чате жен мобилизованных. «Муж вчера скинул что дадут перед отправкой на Андреевском», — написала Анастасия Щ. в закрытом чате жен мобилизованных «Мобилизация М72». К своему сообщению она прикрепила фото самого списка. Согласно перечню оперштаба по призыву и мобилизации Тюменской области, список необходимых вещей составлен с учетом опыта нахождения в зоне СВО. Власти должны предоставить мобилизованным следующее имущество: вещевое (верхняя одежда, нижнее белье, обувь), туристическое (рюкзак, спальный мешок, дождевик) и специальное (аптечка, тактические предметы первой необходимости). Агентство направило запрос в инфоцентр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. 9 ноября с тюменского жд-вокзала состоялась отправка мобилизованных в зону СВО. Перед бойцами и их родственниками выступил губернатор Александр Моор. В своем обращении глава региона сравнил подвиг мобилизованных с подвигом солдат Великой Отечественной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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