Тюменские власти будут занимать деньги, чтобы покрыть многомиллиардный дефицит бюджета

10 ноября 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Дефицит бюджета Тюменской области в 2023 году может достичь 25 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дефицит бюджета Тюменской области, который в 2023 году может достичь 35 млрд рублей, предложено погашать за счет кредитов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам регионального парламента. «Обсуждается проект бюджета на 2023 год. Прогнозируемая доходная часть составит около 196 млрд рублей, расходы — около 231 млрд рублей. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам тюменской областной думы сообщили директор регионального департамента финансов Михаил Таранов. Дефицит — около 35 млрд рублей. Погашать его будут за счет кредитов и остатков средств бюджета на конец года», — сообщил журналист агентства с места событий. Он добавил, что это проект, который подлежит обсуждению. Окончательный вариант бюджета Тюменской области на 2023 год будет принят на заседании регионального парламента, которое состоится 25 ноября.

Дефицит бюджета Тюменской области, который в 2023 году может достичь 35 млрд рублей, предложено погашать за счет кредитов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам регионального парламента. «Обсуждается проект бюджета на 2023 год. Прогнозируемая доходная часть составит около 196 млрд рублей, расходы — около 231 млрд рублей. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам тюменской областной думы сообщили директор регионального департамента финансов Михаил Таранов. Дефицит — около 35 млрд рублей. Погашать его будут за счет кредитов и остатков средств бюджета на конец года», — сообщил журналист агентства с места событий. Он добавил, что это проект, который подлежит обсуждению. Окончательный вариант бюджета Тюменской области на 2023 год будет принят на заседании регионального парламента, которое состоится 25 ноября.