Челябинский силовик стал заместителем прокурора Луганской народной республики

10 ноября 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

До назначения Алексей Вахрушев занимал должность прокурора Тракторозаводского района Челябинска Фото: Софья Сандурская © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Прокурор Тракторозаводского района Челябинска Алексей Вахрушев, стал заместителем и. о. прокурора Луганской народной республики (ЛНР). Как сообщили URA.RU в ведомстве, генпрокурор РФ Игорь Краснов лично назначил нового начальника и его замов. «В Луганске заместитель Генпрокурора РФ представил коллективу прокуратуры Луганской Народной Республики назначенных Генеральным прокурором Игорем Красновым исполняющего обязанности прокурора Луганской Народной Республики, старшего советника юстиции Глеба Михайлова А также: и. о. первого зампрокурора ЛНР, старшего советника юстиции Ульмяна Наминова и заместителей прокурора ЛНР старшего советника юстиции Алексея Вахрушева и старшего советника юстиции Кирилла Грекова», — пояснили в пресс-службе прокуратуры ЛНР. До получения должности в ЛНР Вахрушев работал прокурором Тракторозаводского района Челябинска. До назначения в областной центр в июле 2021 года возглавлял прокуратуру Озерска. В органах прокуратуры Вахрушев служит более 16 лет.

Прокурор Тракторозаводского района Челябинска Алексей Вахрушев, стал заместителем и. о. прокурора Луганской народной республики (ЛНР). Как сообщили URA.RU в ведомстве, генпрокурор РФ Игорь Краснов лично назначил нового начальника и его замов. «В Луганске заместитель Генпрокурора РФ представил коллективу прокуратуры Луганской Народной Республики назначенных Генеральным прокурором Игорем Красновым исполняющего обязанности прокурора Луганской Народной Республики, старшего советника юстиции Глеба Михайлова А также: и. о. первого зампрокурора ЛНР, старшего советника юстиции Ульмяна Наминова и заместителей прокурора ЛНР старшего советника юстиции Алексея Вахрушева и старшего советника юстиции Кирилла Грекова», — пояснили в пресс-службе прокуратуры ЛНР. До получения должности в ЛНР Вахрушев работал прокурором Тракторозаводского района Челябинска. До назначения в областной центр в июле 2021 года возглавлял прокуратуру Озерска. В органах прокуратуры Вахрушев служит более 16 лет.