09 ноября 2022

Челябинский силовик стал заместителем прокурора Луганской народной республики

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, значок, прокурор, знак отличия, знак заслуженный юрист, генеральная прокуратура российской федерации
До назначения Алексей Вахрушев занимал должность прокурора Тракторозаводского района Челябинска Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Прокурор Тракторозаводского района Челябинска Алексей Вахрушев, стал заместителем и. о. прокурора Луганской народной республики (ЛНР). Как сообщили URA.RU в ведомстве, генпрокурор РФ Игорь Краснов лично назначил нового начальника и его замов.

«В Луганске заместитель Генпрокурора РФ представил коллективу прокуратуры Луганской Народной Республики назначенных Генеральным прокурором Игорем Красновым исполняющего обязанности прокурора Луганской Народной Республики, старшего советника юстиции Глеба Михайлова А также: и. о. первого зампрокурора ЛНР, старшего советника юстиции Ульмяна Наминова и заместителей прокурора ЛНР старшего советника юстиции Алексея Вахрушева и старшего советника юстиции Кирилла Грекова», — пояснили в пресс-службе прокуратуры ЛНР.

До получения должности в ЛНР Вахрушев работал прокурором Тракторозаводского района Челябинска. До назначения в областной центр в июле 2021 года возглавлял прокуратуру Озерска. В органах прокуратуры Вахрушев служит более 16 лет.

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Прокурор Тракторозаводского района Челябинска Алексей Вахрушев, стал заместителем и. о. прокурора Луганской народной республики (ЛНР). Как сообщили URA.RU в ведомстве, генпрокурор РФ Игорь Краснов лично назначил нового начальника и его замов. «В Луганске заместитель Генпрокурора РФ представил коллективу прокуратуры Луганской Народной Республики назначенных Генеральным прокурором Игорем Красновым исполняющего обязанности прокурора Луганской Народной Республики, старшего советника юстиции Глеба Михайлова А также: и. о. первого зампрокурора ЛНР, старшего советника юстиции Ульмяна Наминова и заместителей прокурора ЛНР старшего советника юстиции Алексея Вахрушева и старшего советника юстиции Кирилла Грекова», — пояснили в пресс-службе прокуратуры ЛНР. До получения должности в ЛНР Вахрушев работал прокурором Тракторозаводского района Челябинска. До назначения в областной центр в июле 2021 года возглавлял прокуратуру Озерска. В органах прокуратуры Вахрушев служит более 16 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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