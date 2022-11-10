Екатеринбургский сквер в центре города пустят с молотка

10 ноября 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Дача Малахова входит в стоимость лота Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «РГС Недвижимость» выставила на продажу сквер в Екатеринбурге на пересечении улиц Луначарского и Энгельса. В стоимость входит как сама территория сквера, так и расположенный в нем памятник архитектуры. Согласно размещенному на площадке uTender тендеру, продается участок площадью 0,8 гектаров. Помимо самого участка в стоимость входит и расположенное там здание — памятник архитектуры «Загородная дача архитектора Малахова». Сам лот оценивается в 55 миллионов рублей. Собственником участка является компания «РГС Недвижимость», основанная группой «Росгосстрах» для управления ее имуществом. В настоящее время компания признана банкротом. Ее долги составляют около 30 миллиардов рублей.

Компания «РГС Недвижимость» выставила на продажу сквер в Екатеринбурге на пересечении улиц Луначарского и Энгельса. В стоимость входит как сама территория сквера, так и расположенный в нем памятник архитектуры. Согласно размещенному на площадке uTender тендеру, продается участок площадью 0,8 гектаров. Помимо самого участка в стоимость входит и расположенное там здание — памятник архитектуры «Загородная дача архитектора Малахова». Сам лот оценивается в 55 миллионов рублей. Собственником участка является компания «РГС Недвижимость», основанная группой «Росгосстрах» для управления ее имуществом. В настоящее время компания признана банкротом. Ее долги составляют около 30 миллиардов рублей.