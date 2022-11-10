Екатеринбургский сквер в центре города пустят с молотка

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Снимки зданий гостиница
Дача Малахова входит в стоимость лота Фото:

Компания «РГС Недвижимость» выставила на продажу сквер в Екатеринбурге на пересечении улиц Луначарского и Энгельса. В стоимость входит как сама территория сквера, так и расположенный в нем памятник архитектуры.

Согласно размещенному на площадке uTender тендеру, продается участок площадью 0,8 гектаров. Помимо самого участка в стоимость входит и расположенное там здание — памятник архитектуры «Загородная дача архитектора Малахова». Сам лот оценивается в 55 миллионов рублей.

Собственником участка является компания «РГС Недвижимость», основанная группой «Росгосстрах» для управления ее имуществом. В настоящее время компания признана банкротом. Ее долги составляют около 30 миллиардов рублей.

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Компания «РГС Недвижимость» выставила на продажу сквер в Екатеринбурге на пересечении улиц Луначарского и Энгельса. В стоимость входит как сама территория сквера, так и расположенный в нем памятник архитектуры. Согласно размещенному на площадке uTender тендеру, продается участок площадью 0,8 гектаров. Помимо самого участка в стоимость входит и расположенное там здание — памятник архитектуры «Загородная дача архитектора Малахова». Сам лот оценивается в 55 миллионов рублей. Собственником участка является компания «РГС Недвижимость», основанная группой «Росгосстрах» для управления ее имуществом. В настоящее время компания признана банкротом. Ее долги составляют около 30 миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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