Опубликовано фото с места ДТП с пермскими вахтовиками

Автобус с вахтовиками попал в ДТП
Появилось фото с места аварии в Пермском крае, где автобус вахтовиками перевернулся на дороге. Подробности про ДТП и фото с места происшествия опубликованы telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю.
«Автобус НЕФАЗ под управлением 60-летнего водителя двигался по дороге Рассвет-Бакланова. На 10 км данной автодороги допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием на правую по ходу движения обочину», — сообщили в полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП пострадал 21 человек. Четверо были отправлены в больницу.
Автобус перевернулся на пермской трассе
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