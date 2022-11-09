09 ноября 2022

Опубликовано фото с места ДТП с пермскими вахтовиками

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Карла Либкнехта - Малышева с участием троллейбуса и междугороднего автобуса. Екатеринбург
Автобус с вахтовиками попал в ДТП Фото:

Появилось фото с места аварии в Пермском крае, где автобус вахтовиками перевернулся на дороге. Подробности про ДТП и фото с места происшествия опубликованы telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю.

«Автобус НЕФАЗ под управлением 60-летнего водителя двигался по дороге Рассвет-Бакланова. На 10 км данной автодороги допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием на правую по ходу движения обочину», — сообщили в полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП пострадал 21 человек. Четверо были отправлены в больницу.

Автобус перевернулся на пермской трассе

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Появилось фото с места аварии в Пермском крае, где автобус вахтовиками перевернулся на дороге. Подробности про ДТП и фото с места происшествия опубликованы telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю. «Автобус НЕФАЗ под управлением 60-летнего водителя двигался по дороге Рассвет-Бакланова. На 10 км данной автодороги допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием на правую по ходу движения обочину», — сообщили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП пострадал 21 человек. Четверо были отправлены в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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