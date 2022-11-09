Опубликовано фото с места ДТП с пермскими вахтовиками

Автобус с вахтовиками попал в ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появилось фото с места аварии в Пермском крае, где автобус вахтовиками перевернулся на дороге. Подробности про ДТП и фото с места происшествия опубликованы telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю.

«Автобус НЕФАЗ под управлением 60-летнего водителя двигался по дороге Рассвет-Бакланова. На 10 км данной автодороги допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием на правую по ходу движения обочину», — сообщили в полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП пострадал 21 человек. Четверо были отправлены в больницу.