Тюменских врачей заставляют работать сверхурочно без доплаты

В Тюмени острая нехватка медицинских работников

11 ноября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

В особенности в регионе наблюдается нехватка педиатров и терапевтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени острая нехватка медицинских специалистов, в особенности терапевтов и педиатров. Об этом URA.RU на правах анонимности сообщил источник в здравоохранении. Поэтому они вынуждены работать сверхурочно. «Мы стали работать в два раза больше, задерживаемся до ночи. Теперь на одно время записывают по два пациента. Итого получается мы за 5-7 минут должны оформить его, чтобы успеть принять второго и не задерживать запись следующих», — рассказал источник. При этом, по его словам, за переработки им не доплачивают. «Знаю, что девочки педиатры работают в одиночку на нескольких участках с утра и также, как и мы, до самого вечера. А зарплата выше не стала», — дополнил он. В департаменте здравоохранения агентству подтвердили нехватку врачей в регионе. «В первичном звене медицинских организаций, на 1 ноября 2022 года существует потребность в 78 участковых врачах (7% от общего числа участковых терапевтов и педиатров). Количество вакансий обусловлено в основном тем, что некоторые медицинские сотрудники в отпуске по беременности и отпуске по уходу за ребенком или ввиду длительных больничных. Кроме того вакансии высвобождаются ввиду выхода сотрудников на пенсию», — пояснили в пресс-службе. Тем не менее в регионе осуществляются различные меры по привлечению кадров: предоставление жилья, возмещение расходов за жилплощадь, предоставление в использование земельных участков и различные денежные выплаты.

В Тюмени острая нехватка медицинских специалистов, в особенности терапевтов и педиатров. Об этом URA.RU на правах анонимности сообщил источник в здравоохранении. Поэтому они вынуждены работать сверхурочно. «Мы стали работать в два раза больше, задерживаемся до ночи. Теперь на одно время записывают по два пациента. Итого получается мы за 5-7 минут должны оформить его, чтобы успеть принять второго и не задерживать запись следующих», — рассказал источник. При этом, по его словам, за переработки им не доплачивают. «Знаю, что девочки педиатры работают в одиночку на нескольких участках с утра и также, как и мы, до самого вечера. А зарплата выше не стала», — дополнил он. В департаменте здравоохранения агентству подтвердили нехватку врачей в регионе. «В первичном звене медицинских организаций, на 1 ноября 2022 года существует потребность в 78 участковых врачах (7% от общего числа участковых терапевтов и педиатров). Количество вакансий обусловлено в основном тем, что некоторые медицинские сотрудники в отпуске по беременности и отпуске по уходу за ребенком или ввиду длительных больничных. Кроме того вакансии высвобождаются ввиду выхода сотрудников на пенсию», — пояснили в пресс-службе. Тем не менее в регионе осуществляются различные меры по привлечению кадров: предоставление жилья, возмещение расходов за жилплощадь, предоставление в использование земельных участков и различные денежные выплаты.