Госдума разрешила считать ветеранами боевых действий добровольцев

10 ноября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Ветеранами смогут стать добровольцы, участвующие в СВО с 24 февраля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдума приняла новый закон, по которому статус ветерана боевых действий могут получить добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине. Благодаря ему военные и члены их семей смогут пользоваться льготами и мерами социальной поддержки, установленными законом. Информация об этом появилась на портале законопроектов Госдумы РФ. Закон вступает в силу с момента опубликования. Основное его действие будет распространяться на правовые отношения, возникшие с даты начала СВО — 24 февраля. Это дата для добровольцев, участвующих в боевых действиях на Украине и линиях боевого соприкосновения на направлениях ДНР и ЛНР. Для добровольных участников СВО в Запорожской и Херсонской областях закон будет действовать с 30 сентября 2022 года. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям республик Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.

Госдума приняла новый закон, по которому статус ветерана боевых действий могут получить добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине. Благодаря ему военные и члены их семей смогут пользоваться льготами и мерами социальной поддержки, установленными законом. Информация об этом появилась на портале законопроектов Госдумы РФ. Закон вступает в силу с момента опубликования. Основное его действие будет распространяться на правовые отношения, возникшие с даты начала СВО — 24 февраля. Это дата для добровольцев, участвующих в боевых действиях на Украине и линиях боевого соприкосновения на направлениях ДНР и ЛНР. Для добровольных участников СВО в Запорожской и Херсонской областях закон будет действовать с 30 сентября 2022 года. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям республик Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.