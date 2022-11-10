Госдума разрешила считать ветеранами боевых действий добровольцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Ветеранами смогут стать добровольцы, участвующие в СВО с 24 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Госдума приняла новый закон, по которому статус ветерана боевых действий могут получить добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине. Благодаря ему военные и члены их семей смогут пользоваться льготами и мерами социальной поддержки, установленными законом. Информация об этом появилась на портале законопроектов Госдумы РФ.

Закон вступает в силу с момента опубликования. Основное его действие будет распространяться на правовые отношения, возникшие с даты начала СВО — 24 февраля. Это дата для добровольцев, участвующих в боевых действиях на Украине и линиях боевого соприкосновения на направлениях ДНР и ЛНР. Для добровольных участников СВО в Запорожской и Херсонской областях закон будет действовать с 30 сентября 2022 года.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям республик Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдума приняла новый закон, по которому статус ветерана боевых действий могут получить добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине. Благодаря ему военные и члены их семей смогут пользоваться льготами и мерами социальной поддержки, установленными законом. Информация об этом появилась на портале законопроектов Госдумы РФ. Закон вступает в силу с момента опубликования. Основное его действие будет распространяться на правовые отношения, возникшие с даты начала СВО — 24 февраля. Это дата для добровольцев, участвующих в боевых действиях на Украине и линиях боевого соприкосновения на направлениях ДНР и ЛНР. Для добровольных участников СВО в Запорожской и Херсонской областях закон будет действовать с 30 сентября 2022 года. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям республик Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...