Mazda объявила об уходе с российского рынка

10 ноября 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Mazda Motor уходит из России Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Автомобильная компания Mazda приняла решение об уходе с российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Соллерс авто», которой перейдет иностранная компания. «Компания приняла решение о передаче всей своей доли в ООО „Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус“ в рамках использования ПАО „Соллерс“ — нашего партнера по совместному предприятию. Соглашение о передаче доли было подписано 24 октября», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Оценивают потери компании Mazda Motor после ухода с рынка России. Они называют цифру в 82 миллиона долларов. С самого начала специальной операции страны Западный призыв против РФ. Также многие иностранные компании уходят с российского рынка, лишаясь части прибыли. Однако некоторые компании « возвращаются» под другими названиями.

Автомобильная компания Mazda приняла решение об уходе с российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Соллерс авто», которой перейдет иностранная компания. «Компания приняла решение о передаче всей своей доли в ООО „Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус“ в рамках использования ПАО „Соллерс“ — нашего партнера по совместному предприятию. Соглашение о передаче доли было подписано 24 октября», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Оценивают потери компании Mazda Motor после ухода с рынка России. Они называют цифру в 82 миллиона долларов. С самого начала специальной операции страны Западный призыв против РФ. Также многие иностранные компании уходят с российского рынка, лишаясь части прибыли. Однако некоторые компании « возвращаются» под другими названиями.