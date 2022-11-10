Mazda объявила об уходе с российского рынка

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Mazda Motor уходит из России Фото:
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Автомобильная компания Mazda приняла решение об уходе с российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Соллерс авто», которой перейдет иностранная компания.

«Компания приняла решение о передаче всей своей доли в ООО „Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус“ в рамках использования ПАО „Соллерс“ — нашего партнера по совместному предприятию. Соглашение о передаче доли было подписано 24 октября», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Оценивают потери компании Mazda Motor после ухода с рынка России. Они называют цифру в 82 миллиона долларов.

С самого начала специальной операции страны Западный призыв против РФ. Также многие иностранные компании уходят с российского рынка, лишаясь части прибыли. Однако некоторые компании « возвращаются» под другими названиями.

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Автомобильная компания Mazda приняла решение об уходе с российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Соллерс авто», которой перейдет иностранная компания. «Компания приняла решение о передаче всей своей доли в ООО „Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус“ в рамках использования ПАО „Соллерс“ — нашего партнера по совместному предприятию. Соглашение о передаче доли было подписано 24 октября», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Оценивают потери компании Mazda Motor после ухода с рынка России. Они называют цифру в 82 миллиона долларов. С самого начала специальной операции страны Западный призыв против РФ. Также многие иностранные компании уходят с российского рынка, лишаясь части прибыли. Однако некоторые компании « возвращаются» под другими названиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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