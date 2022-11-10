Mazda объявила об уходе с российского рынка

Автомобильная компания Mazda приняла решение об уходе с российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Соллерс авто», которой перейдет иностранная компания.
«Компания приняла решение о передаче всей своей доли в ООО „Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус“ в рамках использования ПАО „Соллерс“ — нашего партнера по совместному предприятию. Соглашение о передаче доли было подписано 24 октября», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Оценивают потери компании Mazda Motor после ухода с рынка России. Они называют цифру в 82 миллиона долларов.
С самого начала специальной операции страны Западный призыв против РФ. Также многие иностранные компании уходят с российского рынка, лишаясь части прибыли. Однако некоторые компании « возвращаются» под другими названиями.
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