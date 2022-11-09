В Ханты-Мансийском районе на продажу выставили базу отдыха «Добрино» вместе с отелем в виде дворца. Стоимость объекта составляет 100 миллионов рублей. Информация о продаже доступна на сайте «Авито».
«Находится в 40 минутах езды от города Ханты-Мансийска. Здание отеля напоминает дворец, который уютно разместился в объятиях живой природы. В отеле „Добрино“ 23 укомплектованных номера со всем необходимым для проживания. Двухуровневый ресторан, зал для проведения торжеств, дискобар. Стоимость 100 000 000 рублей, торг уместен», — говорится в объявлении.
Кроме отеля на территории базы отдыха находятся баня, охотничьи домики, насосно-фильтрующая станция в капитальном исполнении. При этом продавец также уточняет, что сама база не работает уже три года.
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