Глава Екатеринбурга Алексей Орлов возглавил оргкомитет по подготовке города к празднованию Нового года. Совместными усилиями были разработаны рекомендации по оформлению фасадов зданий к новогодним праздникам. Схемы размещения гирлянд, елок и прочих новогодних атрибутов опубликованы на сайте администрации города.
«Для екатеринбургских предпринимателей предлагают варианты оформления фасадов зданий организаций, расположенных на территории города Екатеринбурга», — говорится в приложении. Рекомендации подходят всем зданиям, независимо от их организационно-правовой формы и прилегающих к таким зданиям территорий.
Дополнительно на сайте городской администрации опубликовано карта. На ней указаны места Екатеринбурга, которые будут украшены в связи с празднованием Нового года. Самыми крупными объектами станут площадка в районе Академическом, Ботаники и Уралмаша, в парке Маяковского, на стадионе «Динамо», а также центральные улицы Екатеринбурга.
Помимо этого, Орлов утвердил состав оргкомитета, который займется новогодними мероприятиями. В него вошли представители районной и городской администрации, заместитель губернатора Дмитрий Ионин, заместитель министра регионального здравоохранения Денис Демидов, директор «Фонда святой Екатерины» Александр Андреев, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский и президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. Главой комитета стал Орлов, который будет проводить заседания раз в месяц.
Так, по мнению оргкомитета по подготовке в Новому году, должен быть оформлен единый световой ансамбль
Фото: постановление администрации Екатеринбурга
Так планируют размещать искусственные деревья
Фото: постановление администрации Екатеринбурга
Гирлянды рекомендуется весить на фасад вертикально
Фото: постановление администрации Екатеринбурга
Таким образом советуют располагать гирлянды по контурам дверей и оконных проемов
Фото: постановление администрации Екатеринбурга
Эскиз прогулочного коридора
Фото: постановление администрации Екатеринбурга
Зеленым цветом помечены участки, которые требуют оформления к Новому году, желтым — уже оформленные
Фото: постановление администрации Екатеринбурга
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов возглавил оргкомитет по подготовке города к празднованию Нового года. Совместными усилиями были разработаны рекомендации по оформлению фасадов зданий к новогодним праздникам. Схемы размещения гирлянд, елок и прочих новогодних атрибутов опубликованы на сайте администрации города. «Для екатеринбургских предпринимателей предлагают варианты оформления фасадов зданий организаций, расположенных на территории города Екатеринбурга», — говорится в приложении. Рекомендации подходят всем зданиям, независимо от их организационно-правовой формы и прилегающих к таким зданиям территорий. Дополнительно на сайте городской администрации опубликовано карта. На ней указаны места Екатеринбурга, которые будут украшены в связи с празднованием Нового года. Самыми крупными объектами станут площадка в районе Академическом, Ботаники и Уралмаша, в парке Маяковского, на стадионе «Динамо», а также центральные улицы Екатеринбурга. Помимо этого, Орлов утвердил состав оргкомитета, который займется новогодними мероприятиями. В него вошли представители районной и городской администрации, заместитель губернатора Дмитрий Ионин, заместитель министра регионального здравоохранения Денис Демидов, директор «Фонда святой Екатерины» Александр Андреев, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский и президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. Главой комитета стал Орлов, который будет проводить заседания раз в месяц.