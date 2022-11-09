Мэр Екатеринбурга показал бизнесменам, как нужно украшать город к Новому году. Фото

Оргкомитет Екатеринбурга опубликовал рекомендации по оформлению фасадов зданий к Новому году

10 ноября 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Оргкомитет, который возглавил Орлов, создан для координации деятельности бизнеса и властей в рамках подготовки к Новому году Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов возглавил оргкомитет по подготовке города к празднованию Нового года. Совместными усилиями были разработаны рекомендации по оформлению фасадов зданий к новогодним праздникам. Схемы размещения гирлянд, елок и прочих новогодних атрибутов опубликованы на сайте администрации города. «Для екатеринбургских предпринимателей предлагают варианты оформления фасадов зданий организаций, расположенных на территории города Екатеринбурга», — говорится в приложении. Рекомендации подходят всем зданиям, независимо от их организационно-правовой формы и прилегающих к таким зданиям территорий. Дополнительно на сайте городской администрации опубликовано карта. На ней указаны места Екатеринбурга, которые будут украшены в связи с празднованием Нового года. Самыми крупными объектами станут площадка в районе Академическом, Ботаники и Уралмаша, в парке Маяковского, на стадионе «Динамо», а также центральные улицы Екатеринбурга. Помимо этого, Орлов утвердил состав оргкомитета, который займется новогодними мероприятиями. В него вошли представители районной и городской администрации, заместитель губернатора Дмитрий Ионин, заместитель министра регионального здравоохранения Денис Демидов, директор «Фонда святой Екатерины» Александр Андреев, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский и президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. Главой комитета стал Орлов, который будет проводить заседания раз в месяц. Так, по мнению оргкомитета по подготовке в Новому году, должен быть оформлен единый световой ансамбль Фото: постановление администрации Екатеринбурга Так планируют размещать искусственные деревья Фото: постановление администрации Екатеринбурга Гирлянды рекомендуется весить на фасад вертикально Фото: постановление администрации Екатеринбурга Таким образом советуют располагать гирлянды по контурам дверей и оконных проемов Фото: постановление администрации Екатеринбурга Эскиз прогулочного коридора Фото: постановление администрации Екатеринбурга Зеленым цветом помечены участки, которые требуют оформления к Новому году, желтым — уже оформленные Фото: постановление администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов возглавил оргкомитет по подготовке города к празднованию Нового года. Совместными усилиями были разработаны рекомендации по оформлению фасадов зданий к новогодним праздникам. Схемы размещения гирлянд, елок и прочих новогодних атрибутов опубликованы на сайте администрации города. «Для екатеринбургских предпринимателей предлагают варианты оформления фасадов зданий организаций, расположенных на территории города Екатеринбурга», — говорится в приложении. Рекомендации подходят всем зданиям, независимо от их организационно-правовой формы и прилегающих к таким зданиям территорий. Дополнительно на сайте городской администрации опубликовано карта. На ней указаны места Екатеринбурга, которые будут украшены в связи с празднованием Нового года. Самыми крупными объектами станут площадка в районе Академическом, Ботаники и Уралмаша, в парке Маяковского, на стадионе «Динамо», а также центральные улицы Екатеринбурга. Помимо этого, Орлов утвердил состав оргкомитета, который займется новогодними мероприятиями. В него вошли представители районной и городской администрации, заместитель губернатора Дмитрий Ионин, заместитель министра регионального здравоохранения Денис Демидов, директор «Фонда святой Екатерины» Александр Андреев, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский и президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. Главой комитета стал Орлов, который будет проводить заседания раз в месяц.